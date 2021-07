„Je to samozřejmě úplně o něčem jiném, než když hrajeme s týmy krajského přeboru. Zápas nepostrádal tempo a nasazení, i přes prohru jej hodnotím spíše pozitivně,“ řekl Deníku šumperský trenér Zdeněk Opravil.

„Jen mě mrzí, že jsme zbytečně ztráceli spoustu míčů, což nás pak stojí dost sil, abychom je vybojovali zpátky, takže se potom hodně naběháme,“ nastínil dále nedostatky, které bude potřeba do začátku mistrovské soutěže eliminovat.

Jediný gól nedělního klání následně padl již během první půle právě z jedné takové situace, kdy hosté u šestnáctky soupeře přišli o balón.

Domácí fotbalisté přešli do protiakce, jejich útočník Petr Navrátil prošel mezi dvěma soupeři, navedl si míč na střed a zamířil přesně k tyči.

„V první půli tam měli i další šance, ale i my jsme dokázali párkrát zahrozit, jenže jsme své akce nedotáhli do konce,“ mrzelo Zdeňka Opravila.

Šumperskou hru po přestávce výrazně oživil příchod mladších hráčů na hřiště a zejména díky aktivitě Žáka s Musílkem se hosté dostali do několika výborných příležitostí, bohužel ani tentokrát míč v rýmařovské síti neskončil.

„Výsledkově to dnes nevyšlo, ale potřebujeme hrát tyto těžké zápasy proti zástupcům divize, to nás prověří nejlépe. Věřím, že do začátku sezóny všechno vypilujeme a na úvodní mistrák budeme připravení,“ dodal Zdeněk Opravil.

Další příprava čeká jeho svěřence v sobotu 17. července v Letohradu, následující středu pak poměří síly na trávníku třetiligových Otrokovic.

SK Jiskra Rýmařov – FK Šumperk 1:0 (1:0)

Branka: P. Navrátil.

Šumperk: Kreizl – Jurásek, Smrž, Liďák, Bouchal – Linet, Dostál, Lavrovič – Strnad, Podhorný, Malacka. Střídali: Pitron, Musílek, Barčík, Navrátil, Žák. Trenér: Zdeněk Opravil.