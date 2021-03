S napětím vyhlíží restart nižších fotbalových soutěží v Postřelmově, kde tamní klub má zatím nakročeno za postupem. K tomu se v létě obec chystá slavnostně otevřít zcela nový sportovní areál, jenž bude převážně sloužit právě fotbalistům.

Nový sportovní areál v Postřelmově. | Foto: archiv TJ Postřelmov

„Takže by určitě bylo pěkné zahájit další sezónu nejen v novém, ale i ve vyšší soutěži. Třeba to do sebe všechno takto krásně zapadne,“ prozradil Deníku již během listopadu předseda postřelmovského fotbalu Radek Mičunda.