Prostějov se těší na možný restart. Zahájí anglickým týdnem? A kde začne Sigma?

Konkrétních informací bylo ještě v pondělí večer pomálu, nicméně to zásadní, že sportovní profesionální soutěže by se mohly znovu rozjet už tomto víkendu, vlilo paralyzovanému hnutí novou krev do žil.

Fotbalisté Prostějova. Ilustrační foto | Foto: Deník / Radek Hloch

„Všichni se na restart těšíme, i když víme, že to nebude snadné,“ řekl sportovní ředitel fotbalového Prostějova Ladislav Dudík. Povzbudivou informaci po jednání s vládou přinesl předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička. Detaily podmínek, které budou muset jednotlivé soutěže splnit, by měl představit v úterý ráno na tiskové konferenci. Zatím je jisté, že profesionální sportovci mohou při trénincích využívat i vnitřní prostory, tedy šatny a sprchy, což měli dosud zapovězeno. Dušan Svoboda, předseda Ligové fotbalové asociace, která řídí české profesionální soutěže, v prohlášení poděkoval všem, kteří se na jednáních s vládou podílejí a ujistil, že LFA dělá vše pro to, aby se fotbalový život znovu rozběhl už o víkendu. Byť se dají očekávat ještě přísnější podmínky než před přerušením na začátku října, kdy se prvoligové celky se testovaly před každým zápasem a ve druhé lize byla povinnost jednoho testu za měsíc, je Svoboda optimistou. Bez zápasů to není ono, říká záložník Michal Zapletal. Má ale čas na rybaření Přečíst článek › „Profesionální fotbal byl nejen díky pravidelnému testování ale i plněním řady dalších hygienických opatření od začátku epidemie nejdál v rámci sportovního prostředí v Česku. Kluby plnily velmi přísné podmínky po mnoho měsíců, a proto jsme přesvědčeni, že budeme schopni splnit i hygienické podmínky, které budou Ministerstvem zdravotnictví stanoveny nyní,“ uvedl předseda LFA. „Dá se očekávat, že bychom teď měli jet ve stejných kolejích jako první liga. Zatím to nemáme černé na bílém. Tak uvidíme,“ řekl Dudík. Jisté je, že především pro druholigové kluby jde o citelnou finanční zátěž. „Nás stojí jedno testování celého týmu 50 tisíc. Pro rozpočet by to byla poměrně drastická rána,“ připustil prostějovský funkcionář. Odstartovat by Prostějov mohl rovnou trojicí zápasů. Ze září má totiž ještě rest, v podobě duelu s Vlašimí, ve které se objevila koronavirová nákaza a tudíž bylo utkání odloženo. Dal jsem si hranici 25 let. Člověk se nesmí vzdát, říká Roman Bala Přečíst článek › „Hned na začátku bychom ta měli hrát anglický týden. Zatím to ale je všechno bez termínů,“ řekl Dudík. „Pro kluky, kteří už několik týdnů trénují a potom nemají třešničku v podobě zápasu, už je důležité, aby se začalo hrát,“ míní Dudík. Olomoucká Sigma by měla navázat v ligové soutěži utkáním na Slovácku.

