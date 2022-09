„Zápas to byl vyrovnaný, šance byly na obou stranách, takže remíza je asi spravedlivá. Nicméně pro nás je dnešek obrovské zklamání, když jsme inkasovali vyrovnávací branku v poslední minutě nastavení, které podle mě bylo zcela nesmyslně tříminutové. Vůbec nechápu, proč dal rozhodčí tolik,“ zlobil se po skončení zápasu trenér Rapotína Jiří Kohout, jenž tentokrát sledoval duel pouze z tribuny vinou trestu z předešlého kola.

„Všude jinde se normálně v devadesáté zapíská, maximálně se přidá minuta, tady hned tři. Nevím, jestli kvůli tomu, že domácí prohrávali, tolik ošetřování a přerušení na hřišti myslím nebylo, nikdo mi to nedokázal vysvětlit,“ pokračoval v kritickém duchu lodivod Jiskry.

Jako první se v zápase ujali vedení po rohu domácí fotbalisté zásluhou Jaroslava Knápka, hosté odpověděli ze stejné situace, když se trefil Jakub Novotný. K tomu ještě stačil Zábřeh do přestávky orazítkovat brankovou konstrukci.

V 54. minutě potom předvedl parádní zákrok gólman Toman. Nebezpečnou střelu jednoho z rapotínských borců vyškrábl nad břevno. Později ale počítali šance spíše hráči Sulka.

Tutovku spálil kapitán Novák, když zcela sám těsně před malým vápnem napálil pouze nohy připraveného brankáře Strnada, kterého o chvíli později nechal vyniknout z další akce Sitta.

Následně dokonce Zábřeh zásluhou Romana Puchra docílil gólu, jenže celou akci zhatil (z pohledu domácích) sporný ofsajd.

A paradoxně právě v době, ve které se celek Sulka nadechoval k náporu, tak inkasoval, když parádně k tyči zamířil rapotínský Matěj Jankovič, jenž poprvé dostal příležitost od začátku.

S přibývajícím časem nabylo střetnutí na nervozitě a na trávníku bylo k vidění několik důrazných soubojů, ale obraz hry se příliš nezměnil.

Zábřeh marně dobýval bránu protivníka, který s přehledem kontroloval těsný náskok a občas zahrozil z rychlých brejků.

Když už se zdálo, že Rapotín urve tři body, přišla poslední akce domácích, z níž Karel Lukas srovnal na 2:2 a odstartoval tím domácí radost. Ihned poté hlavní sudí odpískal konec.

„Pro nás to je zlatý bod, ale zápas jsme mohli zlomit ve svůj prospěch, když jsme v první půli trefili břevno a tyčku. Druhý poločas už neměl potřebnou kvalitu, soupeři jsme trochu nahráli naší jednoduchou hrou. Hosté to zvládali silově, hráli dobře v bloku a byli nebezpeční z brejků. Vážím si toho, že jsme udrželi neporazitelnost, i když dnes to bylo hodně se štěstím,“ konstatoval ve zkratce k nedělní remíze trenér Sulka Otto Jáně.

„Už podruhé v krátké době jsme ztratili utkání v samotném závěru, což samozřejmě bolí. O to víc, když jsem viděl, jak kluci dřou a snaží se těsný náskok udržet. Za normálních okolností bych bod ze Zábřehu bral, ale tentokrát jsme dva ztratili,“ litoval rapotínský Jiří Kohout.

SK SULKO Zábřeh – TJ Jiskra Rapotín 2:2 (1:1)

Branky: 9. Knápek, 90. Lukas - 30. Novotný, 66. Jankovič. Rozhodčí: Šteier - Doležal, Konečný. ŽK: Knápek – Kupčík, Jankovič. Diváci: 230.

Zábřeh: Toman – Lukas, Žanda, Knápek, Ratiborský (71. Laštůvka) – Holík (63. Žák), Nízký, Novák (63. Janák), Okleštěk – Puchr, Sitta. Trenér: Otto Jáně.

Rapotín: Strnad – Morong, Kocourek, Rýznar – Drozd, Novotný, Kupčík, Svačinka (65. Svoboda) – Klemsa (86. Šabo) – Jankovič (76. Draňa), Ševčík. Trenér: Jiří Kohout.