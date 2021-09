Jak vidí olomoucký odchovanec, který i v jednačtyřiceti letech kope za Kožušany v I. B třídě a v sobotu odehrál vedle mistráku i charitativní zápas na pomoc nemocným dětem, šance českého výběru v nedělní bitvě?

„Rád bych řekl, že vyhrajeme, ale myslím si, že když neprohrajeme, tak to bude pro nás dobrý výsledek. Budu klukům držet palce,“ míní Rozehnal. „Belgičané jsou favoriti, to si nebudeme nic nalhávat, kvalitou jsou na tom lépe než my. Na druhou stranu na mistrovství Evropy Češi ukázali, že mohou hrát s každým. Porazili i silné Holanďany. Když podá náš tým svůj nejlepší výkon, tak je schopný porazit kohokoliv,“ věří.

Jednu z hvězd belgického mužstva, záložníka Edena Hazarda, zažil ještě jako spoluhráče během působení ve francouzském Lille. „Bohužel, ten když má den, tak je nezastavitelný,“ usmál se Rozehnal. „Ale to i Lukaku a další. Belgii se za poslední roky povedlo vybudovat tým, který by měl vyhrávat velké šampionáty. Bohužel pro ně se jim to zatím nepodařilo. Pokud hrají svůj top, tak je radost se na ně dívat,“ uznale pokýval hlavou.

V kontaktu už Rozehnal prý s dnešní superstar Realu Madrid není. „Já jsem obecně s bývalými spoluhráči v kontaktu docela málo. Ale věřím, že pokud bychom se potkali, tak bychom si popovídali. Byl v pohodě,“ dodal Rozehnal.