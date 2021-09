Klíma si každopádně odpočine od pískání na tři zápasy. Je to nejtvrdší trest, jaký komise pod vedením Radka Příhody udělila. Bývalý mezinárodní rozhodčí předsedá arbitrům od začátku této sezony.

Komise konstatovala, že Sor, jenž na začátku druhého poločasu evidentně stáhl unikajícího Ondřeje Zmrzlého, měl vidět druhou žlutou kartu.

Na druhou stranu při udělení červené karty Pavlu Zifčákovi prý Klíma postupoval podle komise správně. Olomoucký útočník ve výskoku zpracovával míč, když mu do kopačky zezadu narazil obránce Jaroslav Svozil.

„Nebyla to žádná prasárna, Zifčák šel do míče z boku, nešel do hráče. Svozila nemohl ani vidět, navíc víme, že Jarda dokáže situace zveličit. Viděl jsem červené karty za to, že šel fotbalista kopačkou proti soupeři, ale sudí by měli mít cit a tohle rozlišit,“ zlobil se olomoucký trenér Václav Jílek.

„Dovedu si však představit, že červenou kartu si asi rozhodčí nějak obhájí, ale proč nebyl vyloučen Sor, to nepochopím," doplnil Jílek hned v pátek po utkání.

„Můj názor je, že když si hráč zpracovává ve výskoku míč, a soupeř mu do toho hlavou vletí, tak to není červená. Ale od toho tady je video. Pokud to potvrdilo, tak nemůžu dělat nic jiného, než se divit,“ přidal pohled fotbalisty záložník Martin Hála.

„Celá komise nemáme vysvětlení, proč rozhodčí neudělil (Sorovi) druhou žlutou a červenou kartu. Samozřejmě tam pak bylo udělení červené karty (Zifčákovi). My jsme si říkali, že v kontextu utkání byla velmi nešťastná a z tohoto důvodu jsme sáhli po tvrdším trestu,“ řekl Příhoda.