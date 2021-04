V úterý 6. dubna přišla vláda s možným rozvolňováním, ale jak to bude s organizovaným amatérským sportem, zatím není stoprocentně jisté. „Díval jsem se na tiskovku, ale o sportu nic neříkali, ani se o něm nezmínili. Je to nepřehledné. Vždycky čekáme na mail od FAČRu, který ale zatím nepřišel, takže si to vykládám, že nemůžeme trénovat,“ komentuje předseda divizního Šumperka Ladislav Šabo.

Přesto v klubu budou na páteční schůzi probírat, zda přeci jenom jejich hráči příští týden nevyběhnou.

„Dokud asociace nevydají doporučení, tak to budeme respektovat. Možná se ale v pátek domluvíme, že to zkusíme,“ překvapil Šabo, ale zároveň dodal: „To ale taky může dopadnout tak, že za deset minut přijede policie a řekne, že trénovat nemůžeme.“

NECHCEME ZMATKY

Podle právníků České unie sportu z mimořádného opatření vlády zveřejněného na webu ministerstva zdravotnictví vyplývá, že od pondělí by mělo být možné trénovat. Jenže je tu jedno velké ale. Je to pouze jejich výklad a do pondělí se může všechno změnit.

„My obvolávat právníky nebudeme, to je práce České unie sportu, Národní sportovní agentury, fotbalové asociace či olympijského výboru. Určitě to řeší, ale vlastně nechápu, na co jich máme tolik, když ani od jedné instituce nemáme informace, jak postupovat,“ pokračoval Šabo.

„Dokud to nebude oficiálně v novinách, já nic řešit nebudu. Na všechny právníky kašlu. Tyhle zmatky, které jsou kolem sportu a všeho… Jde o lidské zdraví a musí to jít stranou,“ nebral si servítky předseda Sokola Konice Jiří Kučera.

V celku, jenž se nachází na druhé příčce I. A třídy, by neradi zažili obdobnou situaci jako v zimních měsících.

„Nebudeme dělat zmatky. Ty už jsme tady měly. Někteří se snažili v lednu a únoru trénovat a byla to pohroma,“ prozradil Kučera.

NA OLOMOUCKU A PŘEROVSKU CHTĚJÍ ZAČÍT

Naopak v Medlově na zprávu zareagovali opačně. V úterý v 17 hodin startují přípravu na záchranu v krajském přeboru.

„Pochopil jsem, že můžeme trénovat. Když se něco změní, zrušit to můžu vždycky,“ řekl zástupce Medlova Jan Rozsypal, který svěřence svolal.

Obdobně je na tom i Šternberk. „Obvolal jsem kluky a čekáme, jestli to vydají oficiálně. Pokud možné trénovat ve dvaceti lidech, tak příští týden začneme,“ sdělil šternberský kouč Ivo Lošťák.

U třetiligového Uničova by se mělo rozhodnout v pátek. „Budu volat a všechno zjišťovat, ale určitě bych chtěl začít s tréninkem,“ přiznal trenér Dušan Žmolík.

Většina klubů tedy vidí naději a pomalu se chystá oprášit míče, kužely a ostatní pomůcky. Například přerovská Viktorie již avizovala, že od pondělí celý klub otvírá brány stadionu a začíná s tréninky všech kategorií na sto procent. Naopak sousední Kozlovice se zatím nikam nehrnou.

„Čekáme na oficiální stanovisko, jestli něco přijde z FAČRu nebo Národní sportovní agentury. Chceme znát přesná pravidla,“ vysvětlil předseda divizního celku Lubomír Korytko.

„KDE TO JSME?“

„Každým dnem se něco mění a vymýšlí, já už té situaci nevěřím. Od pondělí se zase něco může měnit. Pokud to ale skutečně bude oficiální a my nebudeme muset nic obcházet a vymýšlet vlastní pravidla, budeme velice rádi, když konečně začneme. Je to už neúnosné, každý se mě na to ptá,“ dodal šéf FK Kozlovice.

Asi největší adept na postup do MSFL z Hranic se už pomalu vrací na hřiště. „Už se na to připravujeme,“ naznačil trenér mužů Sportovního klubu Radek Fojtů.

„Oficiálně chceme v pondělí začít na stadionu trénovat. Já už bych ale asi vyběhl klidně i neoficiálně, už s tím tak nějak počítám. Ta situace trvá už dlouho,“ dodal Fojtů, který je pochopitelně motivován také co nejrychlejším restartem soutěže. Tak, aby jeho tým mohl naplnit postupové ambice.

Jak to tedy s amatérským fotbalem bude? Na to by chtěl znát odpověď každý.

„Buď ať řeknou, že to půjde, nebo ne. Takový to, že si to bude každý vykládat, jak chce, kde to jsme?“ zakončil Ladislav Šabo.