„Nesouhlasím s tím, aby se dohrávala pouze část zápasů. Buď ať se odehraje kompletní sezona nebo už nic,“ dal ještě v březnu jasně najevo svůj názor předseda Sokolu Troubelice Jaromír Šmíd. „Kdyby se hrála všechna kola, tak věřím, že bychom záchranu zvládli, takhle by to bylo těžké,“ dodal.

A jeho přání se mu splnilo.

„S rozhodnutím svazu souhlasím, pro nás je dobře, že ročník končí,“ neskrýval radost. Totožně se vyjádřil i nový trenér Troubelic Bruno Nezval. „Jsme rádi, že jsme soutěž nějakým způsobem udrželi a vážíme si toho. Myslím si, že to byl cíl všech klubů, které hrály o záchranu.“

Na úvod jeho angažmá by jej nečekalo nic jednoduchého. Troubelice totiž v I. A třídě okupovaly předposlední příčku s pouhými třemi body a na nejbližší konkurenty ztrácely čtyři, respektive pět bodů. Na smazání manka by měly sedm kol. „Měli jsme už celkem ztrátu a nevím, jestli by se nám ji podařilo smazat během těch pár zápasů. Určitě je pro nás lepší tento scénář, než kdybychom se strachovali,“ spekuloval Nezval.

Nový kouč, který přišel z Uničova by navíc měl nevýhodu v tom, že své svěřence téměř nezná, protože měl u týmu působit až od zimní přípravy. „Určitě by to v tomhle ohledu bylo složitější,“ přiznal.

Nyní se tak může soustředit a chystat si kádr pro sezonu následující.

„Máme rozjednané posily, něco už se povedlo podepsat, na něco čekáme, ale jména zatím raději říkat nebudu. Určitě přivedu čtyři nebo pět nových hráčů. Mám slíbené tři z uničovského dorostu. Celkově mladí kluci slyší na to, že nemusí jít do okresu a můžou naskočit rovnou do I. A třídy,“ prozradil Nezval, s tím, že její zachování mu patřičně usnadňuje další vyjednávání.

Se svým týmem se bude i přes nemožnost zápasů nadále scházet dvakrát týdně v úterý a pátek a připravovat se, aby se Troubelice pohybovaly v další sezoně v úplně jiných patrech tabulky. „Chceme hrát důstojnou roli proti týmům z první poloviny tabulky. Chci Troubelicím vrátit lesk, aby zdejší diváci měli opět z fotbalu radost,“ uzavřel Bruno Nezval.