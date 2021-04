Olomouc - Fotbalisté Sigmy nehráli proti Pardubicím dobře a nakonec prohráli 0:1. Přesto mohli jít ještě za bezbrankového stavu do vedení. A není teď řeč o šancích Zifčáka a Pabla ve druhém poločase. Zdá se, že už v prvním dějství sebrali vedoucí gól Hanákům chybným verdiktem rozhodčí.

"Víme, že hra do plné obrany nám dělá problémy, ale připravovali jsme se na to. Bohužel nám chybělo více náběhů. Bez nich se dnešní fotbal hrát nedá, nejde hrát jen do nohy," mračil se kouč Láta po zápase.

Paradoxně právě po jedné z takřka vzorových akcí se podařilo jeho svěřencům dostat míč o sítě, ovšem všechno stopl praporek v následné spolupráci s píšťalkou.

Přesně v 27. minutě centroval do pokutového území Jaroslav Mihalík, z pravé strany tam přibíhal Martin Hála, podél malého vápna poslal míč Kryštofu Daňkovi, který sice trefil brankáře Letáčka, ale pohotový Jakub Yunis dorazil do sítě.

1:0? Nikoliv. Sudí Lukáš Lakomý totiž odmával ofsajd (nejspíš už Hálovi). Hlavní rozhodčí Pavel Julínek navíc s největší pravděpodobností přerušil hru ještě před Yunisovou dorážkou.

Asistent zbytečně spěchal

Už v tom je problém. Vzhledem k přítomnosti videorozhodčího na stadionu by arbitři měli podobnou akci jednoznačně nechat dohrát. A na případné porušení pravidel upozornit až po akci.

Samotná ofsajdová situace je extrémně těsná. Hála podle všeho byl v klíčový moment Mihalíkovi přihrávky na úrovni pardubického stopera Tomla. Hraniční, ale spíše také v pořádku z hlediska pravidel, byla i následné přiťuknutí Hály Daňkovi. O Yunisově dorážce pak není sporu vůbec. Ten byl v době Daňkovy střely za míčem.

Faktem je, že sudím se často v době VARu vyčítá, že jsou alibisté a čeká právě na potvrzení videem. Tentokrát to tak nebylo a Sigma na to doplatila. V případě, že by asistent Lakomý, mimochodem pocházející z Olomouce, což je druhý paradox, praporek nezvedl, u videa by se jen velmi těžko hledaly záběry, které by nalezly zjevnou chybu, podle niž by pak VAR doporučil branku neuznat.

Konstatovat se tedy dá, že Olomouci byl upřen regulérní gól.