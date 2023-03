Jak se vlastně do pro ženu netradiční funkcionářské pozice dostala? „Samozřejmě, že to bylo díky manželovi. Studovala jsem v Praze a když jsme se vraceli zpět do Přerova, manžel v tu dobu dělal sekretáře,“ vzpomíná.

„Taky pískal a dostal se až do ligy. Kvůli tomu měl méně času. Začala jsem proto za něj zaskakovat, chodila na komise a řešila s nimi organizační věci a chystala podklady. Nakonec se mě zeptali, jestli bych sekretáře nechtěla dělat já, když jsem fakticky již znala vše potřebné. Tak jsem do toho nějak zapadla,“ vrátila se k začátkům v roce 2016.

Rady od ženy? Dřív jich bylo více

Starší kolegové ženu na pozici sekretáře OFS už tehdy brali jako příjemné zpestření a příval svěžího vzduchu.

„Bavilo mě to, v komisích tehdy byli starší pánové, pro které to podle mě bylo i takové zpestření. Měli tam někoho mladého, navíc ženu. Samozřejmě mi všichni pomáhali, abych se do toho dostala,“ říká Radka Caletková. „Nechali si i poradit, nebo je můj názor zajímal. Co máme mladší komise, tam už mají většinou své názory. Od ženy si asi moc radit nenechají, anebo to tak zkrátka dnes platí, že mladí těch rad vyžadují méně,“ nastínila. „Důležité je, že vše funguje tak, jak má.“

Caletková v tom není úplně sama



V Přerově na Okresním fotbalovém svazu nemají pouze jednu zástupkyni něžného pohlaví. Členkou výkonného výboru je Jarmila Kyasová, která přidává k pětici mužů ženský pohled na věc.

Radka Caletková ze své pozice zajišťuje chod Okresního fotbalového svazu Přerov, řeší žádosti o dotace, organizaci turnajů nebo připravuje Letní fotbalový kemp, který začíná být na okresech unikátem. „Chceme, aby tyto kempy byly dostupné pro všechny,“ vysvětluje.

Na této týdenní akci v Lipníku nad Bečvou tak je v létě kapacita pro třicet dětí, už nyní mají v Přerově nahlášeno 40 zájemců.

„Dříve jsme dostávali na kempy příspěvky z fotbalové asociace. Teď už se to v okresech začíná omezovat, oddíly si to dělají samy. U nás se ale hlásí čím dál více dětí. Můžeme si udržet nízkou cenu, pouze asi 3500 korun s ubytováním a stravou. To se nezařizuje snadno,“ jmenovala Radka Caletková jeden z nejdůležitějších bodů práce sekretářky OFS.

Další velkou událostí jsou tradiční Zimní ligy mládeže, které se v okresu Přerov daří držet na výborné úrovni. A hlavně jsou dostupné prakticky pro všechny.

OBRAZEM: Zimní ligu na úvod ovládla Považská Bystrica a Opatovice

„Co je například nejdůležitější u Zimní ligy mládeže, je startovné. Zajišťujeme, aby se mohl zúčastnit jakýkoliv tým z celého okresu,“ říká Caletková.

„Nájmy jsou teď hodně drahé, startovné se pohybuje většinou minimálně kolem 1500 nebo 2000 korun. My máme startovné na Zimní lize za 600. Zbytek se snažíme sehnat od kraje nebo města,“ dodává.

I proto je o zimní turnaje ve sportovní hale v Lipníku nad Bečvou obrovský zájem, nechybí ani bohatá tombola.

„Kdyby to šlo, tak bych ještě ráda podpořila trenéry v klubech. Nikdo to nechce dělat, je čím dál méně lidí ochotných trénovat zadarmo,“ uzavírá Radka Caletková s tím, že kompetence OFS Přerov jsou pochopitelně závislé hlavně na financích.

