Hlavně v prvním poločase to platilo stoprocentně, Sigma uhrála s tureckým favoritem bezbrankovou remízu a měla své šance, brankář Muslera měl ale práci pouze při tvrdé ráně Juraje Chvátala ze 41. minuty.

„Hlavně v prvním poločase kluci odvedli perfektní práci,“ chválil Jílek.

Jenže po změně stran se turecká kvalita projevila naplno. Škoda hlavičky Šípa po centru Navrátila, která skončila těsně vedle šibenice. V 59. minutě už totiž překonal Macíka Akgün.

Vzápětí zvýšil na 2:0 bývalý francouzský reprezentant Gomis, který z dorážky zužitkoval pohlednou souhru Galatasaray.

„Bohužel rozdíl v kvalitě řešení, ve finálních a předfinálních situacích byl zřetelný. My jsme měli některé situace podobné, bohužel jsme je nedokázali dotáhnout k tomu, abychom z nich byli nebezpeční, zatímco soupeř ve druhém poločase dvě takové situace v obrovské kvalitě takto dohrál. To byl zásadní rozdíl, jinak nemohu kluků upřít snahu nebo něco vyčíst,“ ohlédl se trenér Sigmy.

V čem ještě přeci jen mají Hanáci oproti tureckému gigantovi mezery?

„Nám chyběla zejména rychlost v práci s míčem. V tomhle byl mezi oběma soupeři obrovský rozdíl. Dále realizace v předfinálním prostoru a volba řešení. V tom byl diametrální rozdíl,“ všiml si Jílek.

První porážku připravila béčku Sigmy exligová Karviná

Ztracené vedení nad Maďary

Sigma navíc měla v nohách „předzápas“ s Paksi FC. Proti šestému celku uplynulého ročníku maďarské ligy hrála od 15 hodin. O čtyři hodiny později čelila Galatasaray.

Nad Paksi vedl olomoucký celek po prvním poločase 2:0 díky dvěma trefám Jakuba Matouška. Jenže soupeř dokázal po změně stran skóre otočit ve svůj prospěch a Sigma padla 2:3.

„Zásadní asi bylo zraněni Florenta Poulola, který nám v průběhu poločasu vypadl ze sestavy. Museli jsme alternovat, nasadili jsme Ondru Zmrzlého, který není stoper, navíc má nějaké zdravotní problémy. Následně byla hra celé obranné čtverky velmi zranitelná a křehká,“ hodnotil Václav Jílek první sobotní duel.

Poslední týden

V neděli dostali hráči volno a prostor pro regeneraci. A další program soustředění v Rakousku?

„Budeme mít čtyři dny na to, abychom pracovali na finální představě směrem k pátku, nebo i sezoně, co se týče výběru hráčů do základní sestavy, nebo taktických věcí,“ doplnil kouč.

V pátek už totiž Sigmu čeká generálka před startem FORTUNA:LIGY. Od 18 hodin se v Lafnitzu střetnou s tureckým Sivassporem.

SK Sigma Olomouc – Galatasaray SK 0:2 (0:0)

Branky: 59.Akgün, 65. Gomis.

Sigma: Macík – Chvátal, Vraštil, Jemelka, Sláma (72. Zmrzlý) – Sedlák (72. Zifčák), Breite – Navrátil (72. Košťál), Růsek, Šíp (72. Zorvan) – Chytil. Trenér: Václav Jílek.

Galatasaray: Muslera – Elabdellaoui, Nelsson, Bayram, van Aanholt – Cacaldau, Oliveira, Akbaba, Akgün, Aktürkoglu – Gomis. Trenér: Okan Buruk.

SK Sigma Olomouc - Paksi FC 2:3 (2:0)

Branky: 34. a 41. Matoušek - 57. a 67 Varga, 82. Kocsis.

Sigma: Digaňa - Slavíček, Poulolo (36. Zmrzlý), Vepřek, Hadaš - Spáčil - Matoušek, Zlatohlávek, Zorvan, Košťál (65. Sláma) - Zifčák. Trenér: Václav Jílek.