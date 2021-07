V prvním poločase možná až překvapivě často hrozili hosté. Ti měli navíc po faulu Poulola výhodu penalty, kterou Pintemu Tadeáš Stoppen zneškodnil.

„Soupeři jsme nabídli až moc šancí kvůli naší lehkovážnosti. Během celého zápasu nám chybělo trošku fištrónu, kvality, pohybu. Volili jsme špatná řešení. Nehráli jsme s takovou lehkostí a schopností jako v některých pasážích minulých zápasů,“ hodnotil střetnutí trenér Sigmy Olomouc Václav Jílek.

Ve druhé půli, do které naskočila úplně nová sigmácká jedenáctka, nebylo k vidění mnoho šancí. „Záměr byl, abychom rozložili zátěž rovnoměrně mezi všechny hráče,“ poodhalil Jílek.

Už to vypadalo, že diváci branku neuvidí. Nakonec se však po standardní situaci prosadila nová posila David Vaněček, když si podržel míč ve vápně, obtočil se kolem bránícího hráče a zamířil přesně.

„Změnili jsme rozestavení, do druhého poločasu jsme šli se dvěma klasickými útočníky. Cílem bylo se o ně opřít, aby udrželi více balonů. Bylo to ale tak, že David dva udržel a dva ne. Je to padesát na padesát a naše představa je, že bychom se o ty hroťáky měli opírat častěji a efektivita toho udržení míče bude ještě vyšší. Ale ti vysocí tam jsou od toho, aby takové góly, jako vstřelil David, dávali. Nejsou to hráči, kteří to budou rozbíhat dopředu a vytvářet prostor pro záložníky,“ popisoval výkon Vaněčka Jílek.

Minutu před koncem pak po zemi k tyči přes obránce zasadil druhý gól do slovenské sítě Martin Nešpor. „Druhý poločas byl výsledkově i herně lepší, ale celkově spokojenost s výkonem není. Měli jsme si vytvořit více šancí,“ pokračoval Jílek.

Kromě výsledku našel ještě jedno pozitivum na středečním duelu. „Kluci se i po úterních dvou náročných trénincích vydali a zvládli to běžecky, což je pro mě v této fázi přípravy nejdůležitější,“ dodal.

Chvátal versus Almeida

V utkání se na poločas představili rovněž Juraj Chvátal a Brazilec Stephan Alves de Almeida, kteří spolu soupeří o to, kdo zůstane v kádru na pozici pravého obránce. Václav Jílek má k dispozici ještě Radka Látala a alternativou jsou Martin Hála či Tomáš Zahradníček, takže by nedávalo smysl, nechávat si v týmu oba.

„Ještě se v jejich případě budeme rozhodovat. Chtěli jsme je vidět a nyní si musíme vyhodnotit, kdo z nich s námi odjede na soustředění,“ zakončil Jílek.

SK Sigma Olomouc - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:0 (0:0)

Branky: 80. Vaněček, 89. Nešpor

ŽK: 44. Slaměna (OLO)

Olomouc: 1. poločas: Stoppen – Almeida, Beneš, Poulolo, Zmrzlý – Zahradníček, Breite, Greššák, Slaměna, Matoušek – Růsek. 2. poločas: Stoppen – Chvátal, Hubník, Vepřek, Látal – Zifčák, Sedlák, Daněk, Šíp – Nešpor, Vaněček. Trenér: Václav Jílek.

Liptovský Mikuláš: Luksch – A. Krčík, Filinský, D. Krčík, Hranáč – Flak (46. Kim), Staš, Gerát, Bartoš (46. Andrić) – Pinte, Laura.