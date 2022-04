Celek z podhůří Jeseníků tak po třech letech ovládl další vrcholnou akci, když předtím v roce 2019 tým ročníku 2007 z FK Šumperk vyválčil prvenství na prestižním McDonald’s Cupu.

Právě tady tenkrát porazil v boji o zlato pražskou Marjánku, která tak toužila po odvetě v letošním semifinále na Vysočině, byť už se samozřejmě jednalo na obou stranách o zcela jiné sestavy.

A Pražané následně měli dlouho nakročeno k odplatě, když ještě chvíli před koncem vedli 3:1. Drtivý šumperský finiš však přinesl vyrovnání a nakonec kluci ze Sluneční uspěli v penaltovém rozstřelu.

Následné finále proti Příbrami rozhodl jediný gól Martina Látala a Šumperk tak mohl slavit zlato. Týmový úspěch navíc podtrhl Filip Vondra, jenž byl vyhlášen nejlepším gólmanem turnaje.

„Do Superfinále jsme se probojovali přes čtyři kvalifikační turnaje, kde jsme se potkávali také se školami Baníku či Pardubic,“ nastínil úvodem Deníku cestu do závěrečných bojů trenér Šumperku Bohdan Hecl.

„Vše vyvrcholilo právě ve Žďáru, kde jsme v semifinále narazili na Marjánku, tedy partnerskou školu pražské Sparty. Hned v prvním střídání jsme dostali dva góly, přesto z kluků bylo cítit obrovské odhodlání se s tím poprat. Tito hráči zase ukázali, že se nevzdávají za žádné situace a neuvěřitelným nasazením se nám povedlo srovnat a postoupit na penalty. Byly tam opravdu velké emoce radosti,“ konstatoval dále zkušený kouč.

„A přestože jsme do finále šli proti Příbrami, která má mládež trochu jinde než my, náš tým znovu hýřil odhodláním uspět. Sice to asi nebyl moc pohledný zápas, ale díky jedinému gólu jsme jej zvládli. Pro školu, kluky i náš fotbalový klub je to obrovský zážitek a úspěch, na který se teď budeme snažit navázat,“ dodal závěrem Bohdan Hecl.

Již tento měsíc je totiž před šumperským výběrem další výzva v podobě prestižního seriálu turnajů McDonald’s Cup.

Výsledky Superfinále (Žďár nad Sázavou)

Semifinále 1: ZŠ Ohrazenice Pardubice – ZŠ Příbram Březové Hory 1:3

Semifinále 2: ZŠ Marjánka Praha – ZŠ Sluneční Šumperk 3:3, na penalty 4:5 (Kos 2, Čáp – Ošlejšek, Látal, Málko, rozhodující penalta Vondra)

O 3. místo: ZŠ Ohrazenice Pardubice – ZŠ Marjánka Praha 1:6

Finále: ZŠ Příbram Březové Hory – ZŠ Sluneční Šumperk 0:1 (Látal)

ZŠ Sluneční Šumperk: Maitner, Vondra – Kubeš, Doležel, Látal, Bečvář – Ošlejšek, Paraska, Málko, Ježek. Do dvou kvalifikačních turnajů nastoupil i Churavý, který poté ale pro zranění do dalších klání nezasáhl.