Narozen: 10. února 1991 v Šumperku (30 let)

„Není to tak, že si chci ve vile jen užít a nazdar. Snažím se tady najít i lásku, nebo spřízněnou duši,“ prozradil rodák ze Šumperku.

„Jsem Václav, je mi třicet let, přišel jsem z Olomouce a jsem kopačka,“ byla první seznamovací slova forvarda, který si zakopal i první ligu, kromě Sigmy také v dresu Znojma a Jihlavy.

/VIDEO/ V sezoně 2014/15 sázel góly v dresu olomoucké Sigmy a stal se nejlepším druholigovým střelcem. Teď by fotbalový útočník Václav Vašíček rád zaujal jinde. Nedávno se totiž objevil v reality show TV Nova Love Island coby nový obyvatel „vily lásky“ na Kanárských ostrovech.

