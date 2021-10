A je to obrovská škoda, protože Šimon má jak fotbalový tak atletický talent od pána Boha, nicméně „kdo chce kam, pomozme mu tam“ zde platí dokonale. Sám jsem zvědav, zda ještě zvládne svoji kariéru restartovat.

Slavii to poprvé za éry trenéra Trpišovského drhne, Nefunguje nejen hra, ale zdá se, že rozháraná začíná být i kabina sešívaných. To může být první krok do pekel. Extrémně týmu chybí stabilita a zkušenosti Kúdely. S ním Slavia aktuálně stojí a padá.

Sparta je jiný případ. V duelu s Mladou Boleslaví tahala za kratší konec, ale silou vůle a štěstí urvala 3 body v poslední minutě nastavení. Přitom škodováci měli výrazně blíž k výhře a Spartu zachránil skvělý Nita. Nezbývá mi, než se zastavit u momentu chvíli před koncem utkání, kdy byla Bořku Dočkalovi udělena žlutá karta za šlapák na nohu bránícího hráče.

VAR i trenér hostí Jarolím volali po červené kartě, což hlavní sudí odmítl. Z mého pohledu správně. Bořek hrál míč, absolutně nešel do souboje surově a nechtěl očividně soupeře zranit. Za mě nešlo ani o faul, neboť hostující hráč byl u míče pozdě a svoji nohu vložil do naprosto přirozeného pohybu Dočkala sám. Ještě jinak. Faul jsem schopný akceptovat, ale o kartě nemůže být řeč.

Musím říct, že mě pořádně namíchli komentátoři na O2 TV Sport, kteří vehementně volali po „redce“. Dlouhodobě je z mého pohledu komentář a kvalita spíkrů na O2 TV žalostná. Chybí erudice, stejně jako znalost pravidel. Dlouho slyšíme kritiku na ČT, ale co občas předvádějí na O2, je k zamyšlení. Netýká se to jen komentátorů, ale také režie. Hrozně mi vadí, když skoro v každém zápase nedostáváme klíčové obrázky z hraničních ofsajdových situací a podobně. Na placené televizi si podle mě divák zaslouží mnohem více.

Ve zkratce ještě k Sigmě. Prohra v Liberci 0:2 mě nepřekvapila. Sigma se vrací k verzi, která zde již byla, nese název JÍLEK 2. Mužstvo těžilo na začátku sezony z kondice od dřívějšího trenéra Látala, současný kouč přidal své myšlenky a chvíli to fungovalo. Momentálně ale týmu podle mě dochází šťáva. Začíná zběsilá rotace hráčů: jednou mladí, jednou staří – jednou to vyjde a podruhé zase ne. Kdyžtak překopeme. Myslím, že buďme rádi za bodový polštář z úvodu sezony a snažme se uhrát střední skupinu tabulky. I to by byl podle mě úspěch.