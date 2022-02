Čekal urgentně na transplantaci jater, která mu dávala šanci na přežití. Podstoupil vyšetření v pražském Ikemu a na seznamu dárců se prodral až k samému vrcholu. Doufal, že někdy na jaře by se snad povedl zázrak a došlo k transplantaci. Uvařil štědrovečerní večeři, rozbalil s rodinou dárky a v záplavě roztrhaných vánočních papírů mu zazvonil telefon.

Našel se dárce!

Za 30 minut jej v Jindřichově vyzvedla sanitka a mířil do pražského Ikemu. Sám té nenadále naději nemohl uvěřit, ale nešlo jinak, neboť mu jedno z dětí, kterému Rosťa pomáhal, Elenka Vojtková zvěstovalo, že játra přinese Ježíšek. To propojení krásné malé Elenky s Rosťou byl vánoční zázrak.

Na Štěpána 26. prosince následovala transplantace jater, při které existovala dvacetiprocentní šance na přežití. Operace se povedla, ale nebylo vyhráno.

Čtyři dny po operaci připravovali lékaři rodinu na nejhorší. Neviděli skoro žádnou naději, že přežije příštích 24 hodin.

Nevěřili byste, v jakém šoku lékaři byli, když Rosťu za dalších šestnáct dní propouštěli do domácího léčení. Nikdo nechápal, jak mohl tak rychle utéct ze smrtelné postele, ale stalo se.

O měsíc později, kdy tohle píši, je Rosťa doma u své rodiny a stále dojíždí do Ikemu. Trpí obrovskými bolestmi, ale žije. Vůbec Vás nepřekvapí, že již myslí na všechny akce, které má v plánu pro Děti dětem – letos to bude například Sigmund Cup, Bitva o Moravu – exhibice fotbalových internacionálů proti týmu Petra Švancary, exhibice členů Děti dětem proti rodákům z Jeseníku v čele s hercem a režisérem Krobotem atd.

Ovšem teď je hlavně čas, aby Rosťa myslel na sebe a své blízké a proto mu dělá radost, když přibývají další z vás, kteří pomáháte a to nejen finančně, aby jeho vánoční dárek mohl žít dál a dál a pomáhal všem, kteří to potřebují. To by Rosťovi jistě pomohlo v jeho nelehké situaci a dodalo další kapku elánu do neuvěřitelného množství pomoci druhým.

Nadace Děti dětem zaštiťuje a podporuje rodiny s dětmi s různými druhy nemocí a postižení. Tyto rodiny získávají kromě příjemných setkání a zážitků také finanční prostředky a dárky pro své ratolesti tak, aby měly život trošku lehčí. A jak vydělat na vánoční dárky a podporu pro děti? Pořádáním sportovních akcí – fotbalových turnajů, exhibičních utkání, autogramiád atd. Výtěžek putuje vždy do rodin, o které se Rostislav Vaněk s přáteli starají. Na provoz a výrobu cen na turnaje, jako jsou poháry a medaile, ročně vyjde zhruba 200 tisíc korun, které musí nadace vygenerovat. Rozhodně to není lehký úkol, ale díky ochotě dárců a přátel se to zatím daří a za minulý rok se podařilo vybrat kolem milionu korun. Celkem již okolo 2,6 milionu Kč. Dík patří všem, kteří pomáhají. Velmi rádi bychom uvítali další pomoc nebo případně partnery.

Rosťo, moc děkuji za ten zázrak.

David Kobylík