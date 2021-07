Se stejným soupeřem se tak radovali i podruhé během letošního letního drilu. A zatímco na konci května zvítězili 3:2, nyní šumperští hráči uspěli výsledkem 2:1, když v poločase měli na kontě ztrátu a po přestávce tak museli vývoj otáčet.

O dva přesné zásahy Draků se postarali Lukáš Kučera a Adam Scheuter. Oproti minulému klání tentokrát chyběli v sestavě hokejistů opory jako Lukáš Žálčík, Denis Kindl či Tomáš Drtil.

„Všechno, co jsme měli v přípravě naplánováno, tak se nám podařilo splnit, za což jsme strašně rád. Dali jsme do toho hodně energie, aby tréninky měly hlavu a patu a hráče to bavilo,“ zhodnotil úvodem pro Deník úvodní fázi přípravy na sezónu trenér Draků Martin Janeček.

„Podařilo se nám zapracovat nejen na fyzické stránce, ale také na vzájemných vztazích v týmu, které budou důležité zejména v těžkých chvílích. Zatím všechno do sebe zapadá a doufám, že na dosavadní dobré rozpoložení navážeme rovněž na ledě,“ doplnil lodivod šumperských hokejistů.

Jeho svěřence nyní čekají dva týdny zaslouženého volna a 19. července se opět všichni hráči budou hlásit v Šumperku, kde po pár dnech vyjedou již na ledovou plochu.

Úvodní přípravné utkání čeká Draky ve čtvrtek 29. července, kdy na domácím ledě od 18 hodin přivítají druholigovou Novou Paku.