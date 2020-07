Diváci na šumperském stadionu mnoho brankových příležitostí neviděli. „Byl to zápas, který měl tempo, ale také si oba týmy vytvořily minimum šancí,“ začal hodnocení šumperský kouč Zdeněk Opravil.

Hosté měli k dispozici velké množství standardních situací, ale nedokázali je zužitkovat. „Měli velkou výškovou převahu, ale díky Smržovi a Linetovi, kteří vyhrávali všechny hlavy, jsme to zvládli ustát. Klobouk dolů před klukama,“ chválil trenér.

A právě po standardní situaci Šumperk těsně před koncem udeřil, když právě Smrž přehlavičkoval stopera ve vápně a jediným gólem rozhodl.

„Určitě jsme spokojeni s defenzivní prací a výdejem energie, ale směrem dopředu máme pořád na čem pracovat. Chybí nám kreativita a možná by to chtělo ještě posílit jedním nebo dvěma hráči do středu zálohy,“ přiznal Opravil.

Teď už bude se svým týmem směřovat všechno k prvnímu mistrovskému zápasu divize se Vsetínem, který je na programu 9. srpna. Žádnou generálku týden před ním na programu šumperští nemají. „Chtěl jsem, abychom měli volno ať jsme hladoví. Možná odehrajeme ještě modelové utkání s dorostem, ale musíme si také odpočinout, protože už jedeme dva měsíce v kuse,“ zakončil Zdeněk Opravil.

FK Šumperk – TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 1:0 (0:0)

Branka: Smrž.

Šumperk: Kreizl – Jurásek, Smrž, Liďák, Kováč – Kotzmann, Linet, Cikryt – Ostrovka, Tran, Lavrovič. Střídali: Zrník, Ondráček, Sadil. Trenér: Zdeněk Opravil.