„Úvodní trénink jsme měli v pondělí 4. července. Dnešní zápas hodnotím kladně, s výhrou jsme určitě spokojení a utkání splnilo účel. Důležité je, že se nikdo nám ani soupeři nezranil. Viděl jsem ve hře nové kluky, ať už z dorostu, či ukrajinskou posilu do obrany. My i hosté jsme měli problémy s lavičkou, máme nějaké absence. Ať už jde o marodku, tři kluci jsou zranění, jeden je po operaci, další nejspíš na operaci půjde. Do toho ještě nějaká dovolená. Proto je zatím situace taková, že jsme hráli ve dvanácti lidech,“ uvedl ve zkratce asistent Šumperku Roman Křepelka, jenž měl mužstvo na povel při neúčasti kouče Zdeňka Opravila, který je právě na dovolené.