Divokým výsledkem skončilo sobotní přípravné utkání šumperských fotbalistů. Po devítigólové přestřelce na hřišti divizního Letohradu nakonec Severomoravané brali těsnou výhru.

Fotbalisté Šumperku. Ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslav Pergl

„Zápas měl parametry, které by měly odpovídat souboji dvou divizních týmů. My jsme v první půli dobře bránili, dařilo se nám chodit do brejkových situací a dvě se nám povedlo zúročit,“ prozradil úvodem trenér Šumperku Zdeněk Opravil.