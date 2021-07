„Chtěli jsme si proti účastníkovi FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY zahrát, což se nám splní,“ potvrdil kouč Opravil.

Šumperští hráči vstoupili do duelu dobře a jejich trenér byl spokojen i s herním projevem. „Byli jsme v první půli aktivní, často na míči, otevírali jsme si křídelní prostory. Půl hodiny byla hra taková, jakou bych si ji představoval,ׅ“ prozradil.

Všechno vyvrcholilo dobrým presinkem u pokutového území Bruntálu. Miroslav Podhorný při něm obral o míč domácího stopera a krásným dloubáčkem přehodil brankáře - 0:1.

„Měli jsme tam dobré kombinace i centry, ale často jsme byli ve vápně v malém počtu lidí. Celkově nám moc finální fáze nešla,“ pokračoval v hodnocení Opravil.

O poločase předal svým svěřencům pokyny, které se jim ale nedařilo plnit. „Chtěl jsem, abychom byli ještě intenzivnější a hráli ještě výš, ale úvod druhé půle nám nevyšel. Bruntál byl daleko více na míči, my jsme hodně bránili a nechtěli jsme vystupovat. Byli jsme jakoby unavení,“ věděl.

A tak s vedením v zádech sázeli hosté v souboji dvou divizních celků na brejky, které mu vycházely. Bruntál totiž musel hru otevřít, přešel na rozestavení se třemi útočníky a tím se otevíraly mezery v jeho defenzivě.

„Máme na rychlé protiútoky vhodné hráče, ale měli jsme dát více gólů než jen tři. Situace dva na nikoho, dva na jednoho nebo tři na dva musí končit gólem, a ne jen tyčkou nebo že to brankář zázračně vyrazí,“ apeloval Opravil.

Vyztužit obranu

Šumperské nepoznamenala ani vysoká porážka 0:8 v generálce s Otrokovicemi. „Věděli jsme, proč jsme prohráli. Bylo to vinou individuálních chyb a špatné defenzivní činnosti. Navíc třetiligové Otrokovice byly lepší soupeř, než jsou tyhle divizní celky,“ objasnil Opravil.

kromě špatné produktivity v utkání s Olympií jej mrzí také inkasovaný gól v závěru, který vstřelil exligový hráč Ondřej Kušnír. „Chtěl jsem odjet s čistým kontem i kvůli sebevědomí kluků. V přípravě nebyla defenzivní činnost taková, jaká by měla být,“ je si vědom kouč.

Na vyladění má ještě dva týdny. Poté vstoupí Šumperk do nového ročníku divize zápasem ve Slavičíně. Opravil ještě stále doufá v posílení kádru. „Doufám, že se nám ještě podaří nějakého hráče přivést. Hodil by se jeden do defenzivy a jeden do ofenzivy,“ uzavřel.

FC Slavoj Olympia Bruntál - FK Šumperk 1:3 (0:1)

Branky: 86. Kušnír – 34. Podhorný, 65. Strnad (pen.), 77. Ostrovka

Rozhodčí: Šimeček – Dudek, Kotala. ŽK: Jurásek. Diváci: 350

Bruntál: Šidlák – Němec, Kušnír, Vojtík (24. Hanel), Galus, Slavík, Šindler (57. Zapletal), Ostrák, Goněc (67. Pawlita), Knapp, Urban. Trenér: Martin Kotala.

Šumperk: Pitron – Purzitidis, Smrž, Linet (81. Musílek), Jurásek, Podhorný (67. Žák), Malacka, Ostrovka, Bouchal, Strnad, Lavrovič (61. Dostál). Trenér: Zdeněk Opravil.