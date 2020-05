Šumperk v bude hostit vyvrcholení žákovského Ondrášovka Cupu

Tyršův stadion v Šumperku bude v sobotu 13. a v neděli 14. června (vždy od 9 do 18 hodin) hostit celostátní finálovou fázi fotbalového turnaje Ondrášovka Cup v kategorii do 13 let.

Fotbalový turnaj mládeže Ondrášovka Cup v Šumperku. | Foto: Deník/Miroslav Pergl