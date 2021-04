„Chceme vyhecovat mladé lidi, aby se zvedli od počítačů a zasportovali si, byť s netradičním předmětem,“ říká předseda FK Šumperk Ladislav Šabo. Cíl pro soutěžící je jasný. Udělat co nejvíce nožiček a vyhrát nějakou cenu.

Společně s divizním celkem se do výzvy zapojila i hudební skupina O5 a Radeček. „Rádi jsme iniciativu fotbalistů podpořili. Věříme, že vyhecujeme prcky i dospělé, aby žonglování s papírem zkusili. Když i my muzikanti zvládneme dát pár nožiček, tak to dokáže každý," dodal s úsměvem zpěvák O5 a Radeček Tomáš Polák, který je náruživým fotbalovým fanouškem.

Hlavním důvodem, proč jde klub se soutěží ven, je nemožnost tréninku mládeže. „Z fotbalových kruhů se stále hlasitěji ozývá varování před dopady koronavirové krize na sportující mládež. Poslední měsíce jsou pro oddíly tragické. Nemůžeme trénovat ani jinak sportovat, což má fatální dopad na kondici i disciplínu hráčů,“ uvedl celek z podhůří Jeseníků v prohlášení, kterým chce na situaci upozornit.

Zároveň Šumperk doufá, že se po rozvolnění opatření podaří mládež přivést zpět k pravidelnému tréninku. „Jakmile se vše vrátí do normálu, začneme také pořádat nábory pro nové zájemce o soutěžní fotbal,“ uzavřel šéftrenér mládeže Bohdan Hecl.

Pravidla soutěže

Udělat co nejvíce nožiček a natočit se u toho na video. To následně zavěsit na facebookovou stránku Fotbalový klub Šumperk. K tomu připsat jméno, věk kontakt a počet nožiček.

Konec soutěže je 15. dubna

Promo video Šumperk

Jak se loni výzvy zhostily světové hvězdy?

