„Minulý výbor nepracoval špatně. Dělali, co bylo v jejich možnostech. My se přesto pokusíme to ještě vylepšit,“ říká.

Kdo je vlastně nový lídr fotbalu na Šumpersku? Funkcionář z Hrabišína, který ve fotbalovém hnutí pracuje přes 20 let. Byl členem i předsedou komisí mládeže v okrese i v kraji. Posledních osm let předsedal odvolací a revizní komisi na krajském svazu. Teď věří, že celý fotbal má jednu z posledních možností k očistě.

„Reputace je na hraně. Afér už bylo příliš moc. Ale vítězství člověka jako je Jan Rajnoch v Praze, dává naději, že bychom se zase mohli dopracovat ke slušným funkcionářům,“ soudí Faltýnek. A co plánuje změnit? O tom mluví v rozhovoru pro Deník.

Pro ty, co vás neznají, můžete se lehce představit?

Předsedou OFS už jsem v minulosti byl. Na okrese jsem za posledních 20 let působil jako předseda komise mládeže, pak tedy i celého okresního svazu. Byl jsem členem komise mládeže i na krajském svazu, posledních osm let jsem byl předsedou odvolací a revizní komise OFS Olomouc. Kromě toho jsem předsedou Sokola Hrabišín. Poté, co jsem byl zvolen, ale funkci v Hrabišíně opustím.

S čím do čela okresního svazu přicházíte?

Fotbal se skládá z celé řady aspektů a všechny jsou pro něj důležité. Ať jsou to hráči, trenéři, funkcionáři, rozhodčí. Všechny potřebujete. Mým cílem bude, aby kluboví funkcionáři mohli sami rozhodovat o soutěžích, které hrají a o záležitostech, které se jich týkají. Byli jsme dost často stavěni do situace, kdy nám byly věci nařizovány. Například třeba povinnost účastnit se pohárové soutěže, což je u nás na Šumpersku svízelné. Chceme celkově více komunikovat, více se s kluby radit. A pak pochopitelně zkvalitnit soutěže mládeže. Protože ta je pro okresy hlavní, nebo by měla být. Pokud nebude fungovat, nebude za chvíli z čeho brát.

Kde vidíte oproti minulému vedení rezervy?

Řekl jsem to i kandidátům na valné hromadě. Minulý výbor nepracoval špatně. Dělali, co bylo v jejich možnostech. My se přesto pokusíme to ještě vylepšit. Po stránce komunikace nám nabízejí možnosti moderní technologie. V klubech už je řada funkcionářů, kteří jsou na ně zvyklí. To je jedna z věcí, na kterou se chceme zaměřit. Chceme zkvalitnit i práci komise rozhodčích. Pokusit se přilákat nové adepty.

Proč jste se vlastně nakonec rozhodl kandidovat?

V první fázi jsem chtěl kandidovat pouze do výkonného výboru. Bylo to z rodinných důvodů. Situace se ale postupně trochu změnila. Kluby, které mě navrhly do výkonného výboru na mě tlačily, abych kandidoval i na předsedu. Já jsem manželce slíbil, že už se tolik angažovat ve fotbalu nebudu, ale nakonec jsme našli řešení. Vzhledem k tomu, že se mi přiblížil důchodový věk, tak jsem odchod do důchodu urychlil a to manželku přesvědčilo, že mi dala svolení (směje se).

Dlouhé týdny to vypadalo, že předsedou zůstane Bohuslav Charvát. Co se změnilo, že přišel tlak, abyste se postavil proti němu?

Práce pana Charváta si vážím. Známe se mnoho let. Dlouhodobě byl proti skupině, která byla ovládána panem Berbrem. Postoj šumperského okresu se od doby, co jsem byl poprvé předsedou já, se nezměnil. Vždy jsme prosazovali kandidáty, kteří měli nějaký kredit. Ať už to byl Ivan Hašek, nebo například Petr Fousek. V osobě předsedy tady problém nikdy nebyl. Bohužel ale byl v osobách jiných členů výkonného výboru, které byly pro mnoho klubů nepřijatelné. Pan Charvát se rozhodl, že se jich nechce vzdát. Proto nakonec kluby zvolily mě.

Máte ambice pokračovat i na krajské úrovni? Ať už ve výkonném výboru, nebo třeba v ORK?

Jsem člověk, který je zásadně proti kumulaci funkcí, jak to vidíme u řady našich politiků. Budu teď předsedou šumperského okresu, chci pro něj dělat maximum. Žádnou další funkci nechci, abych pak nevěděl, co mám dělat dřív. Moje vize je taková, že budu daleko víc objíždět kluby, mládežnická utkání. Zjišťovat, co kde koho trápí a jak z toho ven, abychom na Šumpersku fotbal trochu pozvedli. Z mého pohledu to třeba předchozímu výboru chybělo.

Jak moc jasno už máte na Šumpersku ohledně dohrání soutěží v této sezoně, která je přerušená kvůli koronaviru?

Už před valnou hromadou jsme o tom diskutovali. Uděláme všechno proto, abychom byli schopní odehrát více než 50 procent zápasů, což je podle soutěžního řádu dost na to, aby mohlo být stanoveno konečné pořadí a tím i sestupy a postupy. Myslelo se na to před sezonou, už proto bychom měli řády zkusit dodržet a ne hledat cesty, jak je měnit.

Letošní volby jsou označovány jako jedna z posledních šancí pro fotbal na změnu směrem k čistotě, přičemž v okresech vzhledem k matematice velké valné hromady leží klíč. Vidíte to stejně?

Vidím to přesně tak. Myslím si, že u nás na Moravě jsme byli až na výjimky celkem jednotní, problém byl ale v Čechách. Semináře, schůze, setkávání funkcionářů z krajů a okresů takřka neexistovalo a byl to tam tvrdý diktát. Kdo byl proti, byl trestán. To, že vyhrál v okrese Praha-západ Jan Rajnoch, je skvělá zpráva. Navíc nad svým protikandidátem, který byl Berbrův člověk, vyhrál drtivě. Pokud to dopadne takto i v dalších okresech, tak věřím, že se nakonec dopracujeme ke slušnému vedení celé asociace a ke slušným funkcionářům. Fotbal to moc potřebuje. Kredit celého sportu je opravdu na hraně únosnosti. Afér je už příliš moc. Zároveň právě práce na reputaci celého fotbalu je pro nás úkolem. Abychom směrem k veřejnosti, státní správě a všem orgánům, se kterými musíme spolupracovat, vyslali jasný signál, že se situace změnila.

Nový výkonný výbor OFS Šumperk:

Vlastimil Faltýnek (předseda)

Martin Hoško

Vlastimil Kubíček

Robert Šrejma

Jan Knobloch

Bořivoj Bartoš

Karel Minařík