„Určitě je pěkné, že dorazila spousta dětí. V této těžké době, kdy nemohou moc sportovat, se jich tady sešlo možná nad očekávání, což je dobře. Vyšlo i počasí a každý si tu hodinku a půl určitě skvěle užil,“ prozradil úvodem pro Deník Tomáš Ujfaluši.

Příchozí ratolesti si mohly na Základní škole Sluneční v Šumperku zábavnou formou vyzkoušet nejen své dovednosti s míčem, ale i pohybovou obratnost.

„Snad jich bude pokračovat co nejvíce a fotbal je oslovil,“ přeje si bývalý zadák Olomouce, Sparty, Hamburgeru SV, Fiorentiny, Atlética Madrid či istanbulského Galatasaray.

Zejména v nynější koronavirové krizi, kdy se nehrají žádné mládežnické soutěže, je určitě pozitivní, že nastupující generace zatím ještě neztrácí zájem o sportování, což se na úterní fotbalové akci v Šumperku jasně ukázalo.

„Nějaké následky taková dlouhá pauza bude mít, jenže nemá cenu se v tom babrat, stejně to nezměníte. Teď je nejdůležitější, aby se celá společnost zase vrátila do normálu, přišla další uvolnění, děti se mohly na trvalo vrátit do škol a ke svým kroužkům a aktivitám, které je baví. Znovu se všichni zase začali setkávat. Kontakt s kamarády jim musel dost chybět,“ míní rodák z nedalekého Rýmařova, jenž se do Šumperku pravidelně rád vrací.

„Ke zdejšímu regionu mám vztah. Znám to tady moc dobře a mám zde plno kamarádů,“ prozrazuje s úsměvem.

Třeba loni byl společně s dalším bývalým vynikajícím hráčem Markem Heinzem osobně přítomen na šumperském Tyršově stadionu také při finálovém turnaji Ondrášovka Cup kategorie U13, kde domácí výběr vybojoval senzační druhé místo.

„Vím, že šumperská mládež je velice kvalitní, fotbal se tady dělal vždycky dobře. Třeba právě ročník trenéra Petra Strnada je opravdu výjimečný. Ti kluci mají nakročeno, aby se jednou prosadili do větších klubů a třeba i do zahraničí nebo reprezentace,“ dodal závěrem Tomáš Ujfaluši.