Ve svých dvaadvaceti letech má na svém kontě Jakub Svoboda už 113 startů v Moravskoslezské fotbalové lize. Před třemi sezonami se přesunul z Mohelnice do Uničova, kde se nenápadný střední záložník vypracoval v jednoho z nejdůležitějších mužů základní sestavy. A to přesto, že poslední branku v soutěžním klání vstřelil před více než dvěma lety 4. srpna 2019 v utkání proti Zlínu B (4:2).

Hráli jste proti celku z nejvyšší soutěže. Jak jste se cítil?

Už v přípravě jsme si vyzkoušeli utkání proti týmu z první ligy. Bylo to dost podobné a vždycky jde vidět, že kluby z vyšší soutěže mají kvalitu. Když to ale srovnám s přátelákem proti Fastavu Zlín, který jsme hráli v létě, tak Sigma na tom byla kombinačně lépe, hráči měli dobré náběhy, práci s míčem a celá hra byla jinde. Občas jsme se s nimi nechytali, z čehož hrozili. Šlo vidět, proč jsou tam, kde jsou.

Jak jste jinak viděl celý zápas?

Prvních dvacet minut jsme se báli, otrkávali se a Sigma tam měla spoustu šancí. Ve druhé půli jsme na ně vlétli a celkem jsme jim zavařili. Kdybychom za stavu 1:3 neudělali tu lacinou chybu, po které jsme inkasovali na 1:4, tak si myslím, že bychom je mohli potrápit až do konce. Celkově se ale nemáme za co stydět a soupeři jsme se vyrovnali.

V závěru přišel váš čas. Dal jste nádherný gól na 2:4. Jak padl?

Přišel mi skákavý míč a já občas v těchto situacích na tréninku zkouším takové fintičky. Hned mi blesklo v hlavě, že si obránce zkusím přehodit a buď to vyjde nebo ne. A vyšlo to. Potom jsem to trefil levačkou k tyči a byl gól.

Jaké jste v tu dobu měl pocity, když okolo bylo více než tisíc lidí?

Já obecné moc gólů nedávám. Všechno se to sešlo hezky, povedlo se mi to a byl to fantastický pocit, který se nedá popsat. Každý, kdo takový gól dal, ví, o čem mluvím.

A ti diváci?

Já je při hře moc nevnímám, ale bylo to super a ten gól byl ještě o to lepší, protože při oslavě jsem si jejich přítomnost vychutnal. Takové zápasy jsou svátek a doufám, že jsme naším výkonem pár z nich nalákali a budou chodit ve větším počtu také na třetí ligu.

Trenér Sigmy Václav Jílek vás za tuhle individuální akci chválil. Říkal, že jste to udělal skvěle. Jak se to poslouchá?

Co mám na to říct? Jestli to říká pan Jílek, tak jsem jenom rád. Je to úžasné, byl to super zážitek.

Je vám teprve 22 let. Myslíte, že vám vaše výkony můžou vynést angažmá ve vyšší soutěži?

Určitě bych chtěl výš. Máme výbornou průpravu s trenérem Žmolíkem. Kondičně jsme na tom dobře, což se ukázalo, protože jsme se Sigmou dokázali běhat sedmdesát minut. Na konci síly docházely, ale to je jasné. Přesto jsme si já i celý tým říkali, že se cítíme dobře.

Vy jste se ve spoustě soubojů i při práci s míčem mnohdy dokázal Sigmákům vyrovnat.

Zápas mi vyšel, snažil jsem se hrát, jak nejlépe umím a vycházelo mi to. Chtěl bych ve fotbale něco dokázat a byl bych rád, kdyby mi k tomu tohle utkání pomohlo.