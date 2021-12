Olomoucká Sigma se utká v rámci zimní Tipsport ligy s Vyškovem, slovenským Trenčínem a Zbrojovkou Brno. Zimní přípravnou soutěž bude hrát i druholigový Prostějov.

Ve finále Tipsport Malta Cupu Sigma prohrála po remíze 1:1 s Tirolem na penalty.Radek Látal | Foto: Domenic Aquilina, Tipsport Malta Cup

Olomoučtí fotbalisté byli nalosováni v tradiční, zimním turnaji do základní skupiny D. S dvanáctým celkem druholigové tabulky Vyškovem by měla Sigma hrát podle zveřejněného rozpisu 12. ledna v Brně. O tři dny později by si to svěřenci kouče Václava Jílka měli rozdat se slovenským Trenčínem na jejich stadionu. Poslední duel ve skupině je naplánován až na 29. ledna a soupeřem Hanáků bude Zbrojovka Brno, datum zápasu se ale ještě může měnit, protože bude generálkou na první ostrý jarní zápas v Jablonci. Hrát se bude v Olomouci.