První gól dostali jeho svěřenci, když soupeř šikovně podstřelil zeď, druhý potom vinou nepřesné rozehrávky gólmana. Po první půli tak museli dohánět dvoubrankové manko.

Po přestávce měli hráči Jiskry více ze hry, častěji míč na kopačkách, jenže mohli litovat několika, mnohdy i zcela vyložených neproměněných šancí.

Navíc jakmile se konečně Rapotín dostal na dostřel, hosté záhy znovu odskočili. Poslední slovo přesto patřilo domácím, když prakticky se závěrečným hvizdem zkorigovali výsledek na konečných 2:3.

„Dostávali jsme se do šancí, to je pozitivní, hra začínala mít parametry toho, co bychom asi chtěli hrát. Věřím, že za měsíc budeme zase o něco dál a na soutěž pokud možno co nejlépe nachystaní,“ řekl dále Radim Netopil.

„Určitě bychom si ale chtěli zapsat v přípravě konečně i nějakou výhru, hlavně kvůli sebevědomí. I když zase radši si vybrat ty špatné výsledky teď, kdy o nic nejde a potom vyhrávat v mistrácích, než naopak,“ dodal s úsměvem lodivod Jiskry.

TJ Jiskra Rapotín – FK Česká Třebová 2:3 (0:2)

Branky Rapotína: Březina, Ševčík.

Rapotín: Rohoň – Morong, Scheuter, Šabo, Cejpek – Ševčík, Hudec, Klemsa, Charvát, Svačinka – Boško. Střídali: Březina, Svoboda, Zajíc, Navara, Max. Trenér: Radim Netopil.