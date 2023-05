Krajské finále McDonald's Cupu máme za sebou a už tedy víme, kdo se vydá příští týden do Uherského Hradiště hájit barvy Olomouckého kraje. V mladší kategorii A, ve které hrají žáci prvních až třetích tříd, to budou borci ze základní školy Sluneční v Šumperku.

Radim Netopil | Foto: Deník/David Kubatík

„Řekl bych, že o našem vítězství rozhodly tři základní individuality. Byli to Rosťa Vaněk, vzadu Michal Adamuška a Matyáš Válek. Samozřejmě ale i všichni ostatní kluci odvedli kus výborné práce. Vždyť jsme všechny soupeře přestříleli a vyhráli jsme tak naprosto zaslouženě," říkal ihned po triumfu v krajském kole trenér šumperské základky a také Postřelmova z I. A třídy Radim Netopil.

Ten se mohl, možná oproti jiným školským výběrům, spolehnout na hráče, kteří fotbal aktivně hrají. „Drtivá většina kluků je z FK Šumperk a Rosťa Vaněk je už v Sigmě Olomouc. Do školy ale samozřejmě chodí ještě u nás. Všichni jsou tedy zvyklí pořádně makat. Ať ti, co jsou ve starší přípravce, tak i ti v té mladší," pochvaluje si.

Tímto celkovým vítězstvím v krajské kategorii A si tak Šumperáci vysloužili postup na celorepublikové finále, které se odehraje už příští týden v Uherském Hradišti na stadionu prvoligového klubu 1. FC Slovácko.

Zde už tedy konkurence bude opravdu vysoká. Na čem se tedy podle trenéra dá ještě zapracovat, aby jeho tým dosáhl úspěchu i zde? „Zlepšovat se dá vždycky všechno. Mnohem více bychom si ale přáli, abychom měli širší kádr. Přece jen ho máme postavený hlavně na individualitách a kdyby někdo onemocněl, měli bychom to dost těžké," vysvětluje.

FOTO: Bravo! Borci ze ZŠ Slunečná postoupili do finále McDonald's Cupu

„Už ten postup samotný je ale pro naši mladší kategorii obrovským úspěchem. Ta starší pod panem Strnadem už celý turnaj kdysi vyhrála, ale pro nás je to premiéra a budeme se to snažit proměnit v co největší úspěch," dodal.

Kromě hry jeho svěřenců ale kouče šumperských šampionů těší i jiná věc. „Organizace turnaje je perfektní a celkově si myslím, že je to skvělá věc. Mohou se do něj zapojit všechny děti ze třídy, což je skvělá myšlenka. Každý rok se na to těšíme," konstatoval Radim Netopil a na závěr ještě dodal: „Je těžké dopředu predikovat, jak skončíme na Slovácku. V každém zápase ale budeme chtít samozřejmě uspět. A uvidíme, jak to nakonec dopadne."

Zdroj: Deník/David Kubatík