„Akce se vydařila, jsou na ni jen kladné ohlasy. Povedlo se počasí a my jsme zhodnotili několika měsíční přípravu, kdy jsme intenzivně řešili problémy počínaje covidovými opatřeními až po organizační věcí, aby všechno klapalo, nebyly fronty ve stáncích a byl naplněný program,“ popisoval předseda TJ Postřelmov Radek Mičunda.

Slavnost začala turnaji v nohejbalu a volejbalu, následovaly zápasy fotbalových přípravek a po poledni odstartoval hlavní program. Tím bylo fotbalové utkání domácí staré gardy s Amforou, kterou hosté v sestavě s několika osobnostmi vyhráli 7:4.

Sestava Amfory: M. Michal, P. Salava, P. Větrovec, V. Tittelbach, J. Berger, L. Hartig, K. Dobiaš, J. Čenský, A. Panenka, R. Šírl, Z. Merunka, M. Kraus, M. Procházka, J. Fiala, M. Hložek, R. Skamene, J. Rousek. Trenér Petr Uličný.

„O výsledek nešlo, lidé viděli góly a bylo co sledovat. O poločase vystoupila třeba Helenka Vondráčková, měli jsme zde i místní kapelu či mažoretky,“ pochvaloval si Mičunda.

„Všichni říkali, že v takovém sportovním areálu dlouho nebyli. Amfora má něco za sebou, bylo to jejich už asi sedmisté utkání a prý dlouho neviděli tak pěkný zbrusu nový areál. Jezdili většinou do těch zrekonstruovaných, ale ten náš je postavený na zelené louce,“ pokračoval Mičunda.

A dorazilo i spoustu návštěvníků. „Ani se jim nechtělo domů. Bylo dobré počasí, pivo, uzené…“ dodal předseda.

Na závěr sportovního programu se utkalo áčko Postřelmova se soupeřem z krajského přeboru Zábřehem, který si kvůli účasti přeložil úvodní kolo soutěže na pátek. Domácí vyhráli překvapivě vysoko 5:0.

„Děkujeme jim za ochotu. Výsledek určitě neodpovídá hře, ale soupeř byl unavený a nešel do toho naplno,“ věděl hráč Postřelmova Jiří Picka. „Chlapci moji mi udělali radost,“ dodal s úsměvem Mičunda.

„Oslavy byly perfektně organizačně zvládnuté, ať už od obce, fotbalového klubu i ostatních klubů, které do toho byly zatáhnuté. Užil jsem si staré pány i přátelák se Zábřehem,“ pokračoval v hodnocení hrající asistent trenéra Picka.

Vzhůru do I. A třídy

Spolu se spoluhráči vstoupí už v neděli po postupu do I. A třídy duelem v Lošticích. „Nepodařilo se nám nějak posílit kádr, ale nechceme hrát někde dole a strachovat se o záchranu. Ani neočekáváme, že to bude jak poslední rok v I.B třídě, kde jsme většinou vyhrávali. Určitě nějaké porážky přijdou. Rádi bychom hráli klidný střed,“ přiblížil Picka.

„Celkově úplně nevím, co od toho čekat. V soutěži je spoustu mančaftů, které jsem nikdy neviděl hrát ani proti nim nenastoupil. Můžu jen porovnávat, když jsme před pár lety hráli olomouckou skupinu I.B třídy, kde bylo spoustu týmů z okolí Olomouce. Byl to úplně jiný fotbal, hodně technický. Týmy tam měli hráče, kteří prošli Sigmou a nyní to očekávám podobné,“ pokračoval.

Poprvé na domácím hřišti v novém areálu se v ostrém mači představí Postřelmov 14. srpna v souboji s Troubelicemi. A hráči doufají že lepší trávník jim pomůže k dobrým výkonům.

„Dříve nám staré hřiště vyhovovalo, ale za poslední roky se nám podařilo zkvalitnit kádr a hrajeme více technicky, takže jsme raději hráli venku na kvalitnějších a větších hřištích. Teď věřím, že tuhle hru naplno ukážeme i doma,“ říká Picka.

„A už se to vlastně ukázalo v přáteláku proti Zábřeho, kdy tam od nás bylo spoustu pěkných akcí, ze kterých padaly góly,“ dodává.

V jeho devětatřiceti letech je to právě trávník, který se Jiřímu Pickovi nejvíce zamlouvá. „Už mám věk a za sebou nějaká zranění. Je rozdíl běhat po tom tvrdém starém hřišti nebo teď po novém. Na trávu jsem se těšil nejvíc. Sice měl pro nás starý stadion své kouzlo, ale pro širokou veřejnost už byl nedůstojný,“ uzavřel Picka.