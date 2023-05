Nejlepším střelcem finálového krajského kola McDonald's Cupu se stal hráč šumperské základní škol Sluneční Rostislav Vaněk. Desetiletý nadějný fotbalista se po skončení zápasů i prvotních oslav rozpovídal o svých pocitech, ambicích do celostátního finále i o svém fotbalovém vzoru.

Rostislav Vaněk | Foto: Deník/David Kubatík

„Užil jsem si to vážně výborně. Navíc jsem poprvé nejlepším střelcem, takže si toho vážím ještě o to víc," říkal po skončení turnaje již brzy desetiletý borec, který se už dostal do mládežnických struktur olomoucké Sigmy a na krajském finále McDonald's Cupu nastřílel rovných jedenáct branek. „Nejtěžší zápas byl proti Prostějovu, protože měl hodně dobré obránce i brankáře," dodal.

A jak se chystá vítězství jak v tabulce střelců, tak i v celkovém pořadí krajské kategorie A oslavit? „Oslava doma asi bude. Nejspíš půjdeme někam do restaurace," říká s úsměvem.

Celkově to zatím vypadá, že má tento nadějný desetiletý hráč, který se fotbalu věnuje už od svých tří let, skutečně skvěle našlápnuto. A vybírá si i ty správné vzory. Jedním z nich je totiž Vojtěch Smrž. Šestadvacetiletý šumperský rodák hrající za prvoligový Hradec Králové.

Už postup je pro nás velkým úspěchem, říká trenér ZŠ Sluneční Radim Netopil

„Líbí se mi na něm, že je to skutečně dobrý hráč, který má dobré průnikovky a už se dostal do první ligy," konstatoval.

Celorepublikové finálové kolo v Uherském Hradišti se odehraje již v pondělí a úterý 29. a 30. května na ligovém stadionu Slovácka v Uherském Hradišti a Vaněk si na něj jednoznačně věří. „Chtěl bych skončit do třetího místa. To by bylo skutečně super," uzavřel Rostislav Vaněk.