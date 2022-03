„Nejraději vzpomínám asi na gól v Litovli, bude to tak deset let. Hrál jsem s bratrem, on mě našel na kraji zálohy. Zkraje velkého vápna jsem to z první trefil na zadní víko. Už to bude už mnoho let,“ pousmál se střelec.

Jak si Jaroslav Klemsa poradil se "střelbou bez přípravy"? Mrkněte na naše video.

Zdroj: Deník/Miroslav Pergl

Zdroj: Deník