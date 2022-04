A také se mnohdy vydali olomoučtí fotbalisté do ulic, občas se tak stalo i v týdnu. „Chodilo se třeba do Panoramy, do Varny. Občas i v týdnu, když se hrálo v neděli, tak jsme si to mohli v úterý dovolit,“ pokračoval Chladil.

Zdroj: SK Sigma Olomouc

No a z té doby má také zajímavé historky. „Trenérovi Dočkalovi někdo zazvonil dole, řekl mu, máš je všechny v panoramě a on letěl. Jenže to my jsme tam zase měli kamaráda, který pouštěl u vstupu a řekl nám, že tam je kouč. Všichni jsme zalezli dozadu do skladu, na stolech to zůstalo rozpité, cigára a podobně. On se hnal dovnitř, ale řekli, že nemůže, protože nemá zdravotnický průkaz,“ vyprávěl story.

