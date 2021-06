Jen v krátkosti k hlasovací proceduře: Delegáty na valné hromadě mají zástupci krajských a okresních fotbalových svazů. Dále kluby z první a druhé ligy a vybraní zástupci třetí ligy a divizí.

Uznávaný fotbalový diplomat Fousek, který už v minulosti působil ve vedení FAČR jako generální sekretář, by měl dostat přinejmenším osm ze třinácti hlasů Olomouckého kraje.

Fousek dostal nominace od silných hráčů regionu – Sigmy Olomouc i Uničova, kde působí předseda řídící komise pro Moravu Pavel Nezval.

„Ano. Uničov stejně jako v roce 2017 bude hlasovat pro Petra Fouska. Podle mého názoru je komplexním a zkušeným fotbalovým funkcionářem. Zastává názory Fevoluce. Je členem proudu, který chce sekretariát pozměnit, což je podle mě velmi zapotřebí. Karel Poborský tohle nechce,“ řekl Nezval.

„Petr Fousek má skvělé renomé v Česku i v zahraničí. Spolupracovali jsme s ním úzce během příprav mistrovství Evropy do 21 let v roce 2015 a bylo to bezproblémové. Věříme, že pro český fotbal je to nejlepší volba,“ uvedl za Sigmu Olomouc sekretář Adam Košař.

Fousek má ale podporu i v nižších patrech fotbalové pyramidy.

„Karla Poborského si nesmírně vážím jako fotbalové legendy. V oblasti mládeže a akademií odvedl dobrý kus práce. Petra Fouska ale pamatuji ještě jako generálního sekretáře a jakýkoliv kontakt s ním byl velice dobrý. Kontakty na FIFA a UEFA mohou být pro český fotbal velmi cenné,“ vysvětluje Vlastimil Faltýnek z okresního fotbalového svazu Šumperk.

Je třeba vyslat signál veřejnosti

Podobně vidí situaci také například v divizním Šumperku. „Český fotbal potřebuje zlepšit renomé u veřejnosti a to bez odstřižení od lidí spojených s předchozím vedením nepůjde. Petr Fousek to deklaruje, proto má naši podporu,“ prohlásil předseda Ladislav Šabo.

Poborskému uškodila i podivná schůzka svolaná do prostor FAČR sekretářem řídící komise pro Čechy Janem Hořejším. „Když si pozvete lidi svázané s předchozím vedením, jako jsou Malík, Pelta a další, nepůsobí to vůbec dobře,“ zopakovalo takřka totožně hned několik funkcionářů napříč krajem.

Přímou podporu Poborskému nevyjádřil zatím nikdo, ale že nějaké hlasy dostane vyloučeno úplně není.

Jestliže v případě volby předsedy je v Olomouckém kraji celkem jasno, boj o místopředsedu za Moravu může být pořádně napjatý. Kandidáti jsou čtyři – právníci Jiří Šidliak a Václav Salač, šéf druholigového Prostějova František Jura a dosavadní místopředseda Zdeněk Zlámal. Oslovení delegáti však jasné preference na rozdíl od volby předsedy deklarovat nechtěli.

Ve volbě šéfa řídící komise pro Moravu je favoritem Pavel Nezval, jehož protikandidátem je bývalý rozhodčí Oldřich Racek.

Bude to ale opravdu tak, nebo na valné hromadě, jako už v minulosti několikrát, dojde k překvapivému zvratu?

Jak budou volit delegáti z Olomouckého kraje?



Zástupci krajských a okresních svazů:

KFS Olomouc – Petr Fousek

OFS Olomouc – Petr Fousek

OFS Prostějov – nerozhodnuto

OFS Přerov – nerozhodnuto

OFS Šumperk – Petr Fousek

OFS Jeseník – má jasno, ale volbu neprozradí

Zástupci klubů:

1. liga:

Sigma Olomouc – Petr Fousek

2. liga:

1. SK Prostějov – nerozhodnuto

MSFL:

Uničov – Petr Fousek

Divize:

Všechovice – nerozhodnuto

Kozlovice – spíše Petr Fousek

Šumperk – Petr Fousek

Hranice – Petr Fousek