Fotbalová Sparta představila ve středu večer nového trenéra Pavla Vrbu. Na sociálních sítích hned vyvstalo mnoho otázek. Je to dobrá volba? Jak jej přijmou fanoušci? Ti sparťanští a plzeňští se často shodují, že z novinky nejsou nadšeni. Ovšem Letenští věří, že by je úspěšný kouč mohl vrátit na výsluní.

Pavel Vrba | Foto: Deník / Kopáč Jiří

Podobný názor má i bývalý hráč Sigmy Olomouc a nyní stoper belgického celku OH Leuven Václav Jemelka. „Se Spartou by mohl vyhrát titul, ale až tak přespříští rok. Zároveň to ale bude mít těžké s fanoušky. Pokud nebude mít okamžitě výsledky, bude to schytávat,“ prozradil svůj pohled reprezentační obránce. Deník oslovil fanoušky Sparty, Plzně či Slavie zainteresované v nižších fotbalových soutěžích. Jaký názor na spojení Pavla Vrby a Sparty mají oni a získá s ní titul?