Místní rodák a držitel licence UEFA A začínal s fotbalem v Šumperku a jako hráč prošel také Uničovem, Loučnou nad Desnou či pražskými kluby TJ LOKO Vltavín, Motorlet či FC Zličín, kde následně působil i v roli asistenta.

Hájil rovněž barvy mužstva Olympia Zdice a během své kariéry si dokonce vyzkoušel zámořské angažmá v kanadském týmu West Vancouver FC.

V rámci trenérské praxe má absolvent Fakulty tělesné výchovy a sportu za sebou mimo jiné působení u mládeže ve Spartě a Slavii.

Kdo vás oslovil ohledně místa šéftrenéra šumperské fotbalové přípravky?

Vedení klubu, konkrétně moji bývalí spoluhráči Mira Partisch a Laďa Šabo (předseda FK Šumperk – pozn. aut.). Oslovili mě, jestli bych o tohle místo neměl zájem. V kontaktu jsme byli delší dobu, jednali jsme už od loňského září, ale definitivně všechno dopadlo na začátku letošního roku.

Proč to vyšlo až nyní?

Bylo to trochu komplikované, protože jsem působil v Praze, kde jsem měl svůj sportovní klub. Chtěl jsem se vrátit zpátky do Šumperku, ale potřeboval jsem zkrátka počkat na nejvhodnější chvíli.

Co rozhodlo, že jste kývl na nabídku šumperského klubu?

Rozhodl osobní život, jak jsem uvedl, chtěl jsem po letech zpátky domů. Navíc v Šumperku je mladé progresivní vedení, většinu kluků kolem zdejšího fotbalu dobře znám. Nejdu do neznámého prostředí a věřím, že si budeme při společné práci dobře rozumět. K tomu je tady kvalitní mládež, což samozřejmě beru jako takový bonus navíc.

Co vás nejvíce baví na práci s dětmi?

Můžete rozvíjet jejich dovednosti a těší mě, když potom vidíte, jak se postupně zlepšují a dělají pokroky. Navíc s dětmi se mi dobře komunikuje, je mezi námi prostě dobrá interakce. A práce s nejmenšími mě také baví proto, že s ní mám už letité zkušenosti.

Současná situace ohledně koronaviru ale sportu vůbec nepřeje. Zjednodušeně řečeno, teď jste bez práce, ale zase předpokládám, že nezahálíte. Co je vaší činností v této těžké době?

Hodně se teď zabýváme celkovou reformou koncepce klubu od fotbalové školičky až po muže. Snažíme se o návaznost jednotlivých ročníků, aby všechno mělo svůj jasný smysl a řád, i to je součást mé současné práce. Do toho jsem rozjel on line lekce pro přípravku, které probíhají dvakrát týdně. Učím děti různá cvičení, které pak mohou dělat sami či s rodiči, aby doma nezahálely (úsměv).

Váš fotbalový životopis je hodně bohatý. Na které angažmá nejraději vzpomínáte?

Nejvíce asi na trénování ve Slavii, kde jsem byl zhruba pět let u mládeže. Bylo tam plno šikovných a talentovaných kluků a při jejich rozvoji jsme měli ze strany vedení volnou ruku a zároveň obrovskou podporu. Navíc muže zrovna vedl trenér Jarolím, klub zažíval plno úspěchů, vyhrával tituly a člověk toho všeho mohl být součástí. Měli jsme možnost vidět zápasy ligy mistrů.

Máte nějaký konkrétní zážitek ze Slavie?

Zažil jsem tam zrovna i sezónu, kdy klub slavil sto let od svého založení a při této příležitosti jsme měli během otevření nového stadiónu v Edenu s našimi malými svěřenci modelový trénink, což byla moc hezká akce.

Za sebou máte jako hráč i poněkud exotické angažmá ve Vancouveru. Jak se fotbalista z České republiky dostane až do Kanady?

Chtěl jsem tenkrát cestovat a dostat se někam daleko od domova, nejlépe za oceán a Vancouver byl v té době hodně aktuální, protože tam zrovna byla zimní olympiáda. A právě na této akci jsem získal místo a pracoval přímo na zimním stadiónu. Zároveň jsem přes agenta oslovil tamní fotbalový klub, který hrál jejich druhou nejvyšší soutěž. Navázali jsme spolupráci a asi půl roku jsem tam odehrál. Beru to jako velkou zkušenost, určitě to angažmá mělo pro mě velký přínos.

Může být konkrétnější?

Bylo tam plno hráčů i z jiných destinací, z Asie či Mexika. Hodně mi to dalo i do mé pozdější trenérské praxe. Poznal jsem zase jiný přístup k tréninkům a zápasům.

Jakou měl tamní fotbal úroveň?

Hlavně praktikují jiný styl fotbalu, je tam více techniky a méně agresivity, takové hravější (úsměv). Těžko srovnávat s českým fotbalem, ale kvalitou bych to viděl na úroveň naší divize nebo třetí ligy.

Vrátím se ke zmíněné práci ve Vancouveru. Co bylo náplní vaší činnosti na zimním stadiónu?

Takový zákaznický servis, jednání s lidmi, kteří přijdou. Potkával jsem se s Čechy i cizinci, komunikace samozřejmě v angličtině. Usazoval jsem třeba návštěvníky na jejich místa a měl na starosti veškeré věci okolo.

Dlouhou dobu jste působil mimo domov. Byl čas sledovat šumperský fotbal?

Určitě. Dění v klubu jsem sledoval i v době, kdy jsem byl pryč. Vím, že se Šumperk v posledních letech hodně zlepšil v mládeži. Bohužel mužský tým za ní ale trochu pokulhává. Naším úkolem proto bude, přetavit mládežnické úspěchy také do áčka a vytvořit v Šumperku silný tým mužů, který bude konkurenceschopný a bude třeba schopný časem postoupit do třetí ligy.