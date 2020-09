Nejvýše padesát diváků na stání a pak utrum. A nebo až tisícovka na sezení, ovšem s pevně daným místem. Do prekérní situace se dostaly amatérské fotbalové kluby po nejnovějším vládním nařízení o povoleném počtu účastníků hromadných akcí kvůli koronaviru. Mnohde dost možná čeká funkcionáře nezáviděníhodná role. Lidem, kteří chtějí místní klub podpořit, budou muset zamezit ve vstupu.

Ilustrační foto | Foto: Jan Klein

„Situace sportovním fanouškům bohužel v dnešní době nepřeje a navíc se mění opravdu pomalu každým dnem. I proto jsem se snažili co možná nejrychleji reagovat na vládní usnesení a do celého regionálního fotbalu jsme zaslali nová aktualizovaná pravidla. Kluby jsou oprávněny sehrát soutěžní utkání před 50 stojícími diváky. Pokud by chtěly číslo navýšit, musí jít pouze o diváky, kteří budou mít místa k sezení,“ řekl v nahrávce pro média generální sekretář FAČR Jan Pauly.