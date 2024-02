V sobotu se spolu v rámci zápasu zimní přípravy střetl čtvrtý celek olomouckého krajského přeboru z Rapotína a jedenáctý tým divize F z Jeseníku, který nakonec lépe zvládl divizní favorit díky brankám Cundrly a Planého v poměru 2:0.

FK Jeseník (v zeleném). Ilustrační foto | Foto: FK Jeseník

„Bylo to od nás lehce nadprůměrné utkání. V posledních týdnech jsme se hodně věnovali výstavbě hry a některé pasáže už se blížily našim představám. Na to ale, jak jsme hlavně ve druhé půli hře dominovali, jsme si vytvořili velice málo brankových příležitostí. Předfinální a finální fázi se teď tedy budeme chtít věnovat nejvíce," zhodnotil zápas trenér vítěze Svatoslav Valenta.

Skóre utkání otevřel proměněným pokutovým kopem Tomáš Cundrla a jesenické vedení pak ve druhém poločase pojistil po chybném vyběhnutí brankáře Machalického Matěj Planý. Trenér Rapotína a ještě nedávný lodivod Olešnice však viděl důvody prohry jasně. „Nedá se to moc hodnotit, protože jsme tam jeli v hodně okleštěné sestavě. A co se týče hry, tak si myslím, že z obu stran to ideální výkony nebyly. Dva góly, které jsme dostali, pak padly bohužel po individuálních chybách. Zápas tak pro nás měl zejména kondiční charakter," řekl.

FK Warex Jeseník - TJ Jiskra Rapotín 2:0 (1:0)

Branky: Cundrla (pen.), Planý.

Jeseník: Vajda - Mar. Bráblík, Cekuras, Sytař, Bouchal - Pechoušek, Cundrla - Planý, Krézek, Vaněk - Mich. Bráblík. Trenér: Svatoslav Valenta.

Rapotín: Machalický - Draňa, D. Kmínek, Kocourek, Morong - Jecu, Ostrák, P. Kmínek, Šmirják, Charvát - Ševčík (Svoboda). Trenér: Otto Jáně.