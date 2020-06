Sezona 2019/20 byla ze známých pandemických důvodů ukončena předčasně. Postupy ani sestupy se nekonaly, takže startovní pole v jednotlivých patrech fotbalové pyramidy měly zůstat beze změn. K několika ale nakonec přece jen dojde.

Pohyb v kraji odstartoval Černovír, který se přihlásil pouze do I. B třídy.

„Bohužel, nejsou lidi, že to tak musím říct,“ konstatoval předseda klubu Luděk Fojtík.

„Já osobně jsem na výboru hlasoval pro setrvání v kraji, ale byl jsem přehlasován. Faktem je, že bychom měli problém složit mužstvo s odpovídající kvalitou. Než se trápit, nedejbože třeba nedohrát a dostat pokutu, tak je lepší jít níž dobrovolně. I když mě to mrzí. Každopádně fotbal v Černovíře dál pokračuje,“ doplnil.

Srdcařů ubývá

„Nechceme hráčům dávat peníze a bez toho je složitější přivést kvalitní náhrady za ty hráče, kteří se rozhodli skončit. Koronavirová pauza k tomu, co se stalo, trochu přispěla. Řada hráčů zjistila, že jim fotbal vlastně nechybí. Já sám jsem se bál, že k tomu dojde spíš u dětí, ale nakonec to platilo spíš pro dospělé,“ řekl Fojtík. „Taková je doba, srdcařů ubývá. Aby to měl za chvíli kdo dělat, třeba i ve výboru,“ posteskl si.

Místo Černovíra v krajském přeboru zaujme Rapotín. Tabulky minulé zkrácené sezony, byť neúplné, tak nakonec přece jen byly k užitku. Nabídku na doplnění soutěže dostal klub ze Šumperska na základě toho, že loni na podzim získal nejvíce bodů z obou skupin I. A třídy.

Zklamaná Olešnice

Smůlu tak má ambiciozní Olešnice, která na postup cílila. V podzimní tabulce skončila za Rapotínem o dva body i přesto, že většinu zápasů odehrála kvůli rekonstrukci vlastního hřiště venku.

„Hodně nás mrzí, že sezona předčasně skončila. V přípravě tým vypadal velmi dobře. Věřili jsme, že na domácím trávníku bychom uhráli víc bodů než Rapotín a přeskočili bychom ho,“ potvrdil nedávno pro Deník trenér Olešnice Ladislav Gallo.

Rapotín v I. A třídě nahradí Dub nad Moravou jako nejlepší celek z I. B tříd. Poputuje ovšem do skupiny B, kam geograficky spadá a do áčka se přesune Konice, která měla o přesun mezi skupinami zájem.