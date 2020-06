„Hlavně proti Lanškrounu jsem byl zklamaný, že jsme nedali gól, protože jsme měli několik tisíciprocentních šancí. Ale jejich proměňování je naše dlouhodobá bolest,“ začal s hodnocením trenér Šumperku Zdeněk Opravil

Poslední přemožitel jeho týmu, Uničov, sehrál už v úterý ve Slatinicích zápas s krajskou reprezentací amatérských fotbalistů, ve kterém vedl už 2:0 a mohli přidat další branky, místo toho utkání skončilo remízou 2:2. „Proti Šumperku jsme proměňovali šance, to je ten největší rozdíl oproti minulým zápasům. Splnili jsme spoustu věcí, které jsme chtěli dělat jinak než v minulých utkáních,“ hodnotil uničovský trenér Dušan Žmolík.

I díky úternímu souboji dostali pozvánku na zkoušku dva členové amatérské reprezentace šternberský Vojtěch Kamas a medlovský Jiří Kasal, který si tak opět zahrál po boku bráchy Patrika. „Na Vojtu Kamase jsem dostal tip ještě o týden dříve od Ladi Koutka. Oba hráči se mi v zápase líbili, ale chtěl bych je ještě vidět, protože nemůžeme dělat závěry z jednoho duelu,“ pokračoval Žmolík. Právě Jiří Kasal nahrál v Šumperku na úvodní branku Krčovi.

„První poločas byl vyrovnaný. Jde poznat, když jdou hráči dobře rozcvičení do zápasu. Potom jsme prostřídali a bylo to poznat,“ hodnotil šumperský kouč. Po změně stran se trefil i Jakub Vichta.

„Jsem rád, že mu to tam padlo, protože se střelecky trápil,“ prozradil Žmolík.

„Celkově to byl dobrý zápas. Šumperští hráči bojovali a byli pořád ve skluzu. Je dobře, že si hráči museli zvyknout i na tvrdší hru. Dozadu to nebylo úplně stoprocentní a soupeř si nějaké šance vytvořil,“ popsal průběh uničovský kouč.

Hráči z ligy jsou jinde

Právě šance, které si šumperští fotbalisté vytvořili, řešili špatně. Naopak podle jejich kouče relativně dobře působili v defenzivní hře.

„Jde vidět, že hráči z třetí ligy jsou jinde. Nebojí se hrát a nemají problém si dát míč tam, kam chtějí. My stále řešíme fyzičku a sílu. Za tři týdny jsme byli jen třikrát na hřišti. Až tam budeme pořád a budeme trénovat kombinaci a střelbu, tak to dostaneme do nohy a budeme proměňovat i šance. Věřím v to,“ zůstává pozitivní Opravil.

Uničov čeká ještě ve středu souboj s vítězem Moravskoslezské fotbalové ligy Blanskem. To bude do 7. července poslední společná akce, protože potom dostanou hráči dvoutýdenní volno. „Měli by mít 6. července individuální trénink a potom bychom se měli zase sejít,“ zakončil Žmolík.

Naopak Šumperk bude ladit formu bez přestávky a v sobotu je čeká lídr předčasně ukončené I. A třídy Rapotín. Zápas se odehraje na Tyršově stadionu v 10 hodin.

FK Šumperk – SK Uničov 0:4 (0:1)

Branky: Krč 2, Vichta, Svoboda.

Šumperk: Kreizl – Olejník, Smrž, Liďák, Kováč – Demeter, Cikryt, Nízký – Tran, Sadil, Jurásek. Střídali: Toman, Ondráček, Žák, Linet, Lavrovič, Kotzmann. Trenér: Zdeněk Opravil.

Uničov: Uvízl – Kasal P., Bala, Vejvoda, Můčka – Ambrozek, Kamas, Vasiljev – Kasal J., Komenda, Krč. Střídali: Purzitidis, Bača, Vichta, Svoboda, Bárta, Mikuta. Trenér: Dušan Žmolík.