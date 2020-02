Ingredience: 500 g předního hovězího masa, 2 menší červené řepy, 1/2 malé hlávky zelí, 4 rajčata, 100 g kořenové zeleniny, 1 cibule, 2 lžíce sádla, celý pepř, bobkový list, ocet, cukr, sůl, 100 ml smetany

Postup: Z hovězího masa připravte vývar. Nakrájejte cibuli, kořenovou zeleninu a řepu a osmahněte na rozpáleném sádle. Přidejte nakrájená rajčata, podlejte trochou vývaru a nechte dusit pod pokličkou asi 15 minut. Přidejte nadrobno nakrájené zelí, zbytek vývaru, pepř, bobkový list, lžičku octa, špetku cukru, osolte a vařte ještě asi 20 minut. Před koncem varu do polévky vložte na kostičky nakrájené maso. Podávejte se lžící smetany.

Cizrnová polévka

Ingredience: 300 g suché cizrny, 3 stroužky utřeného česneku, 1 větší cibule, 1 mrkev, 1 petržel, olej, kousek čerstvého zázvoru, 100 ml kokosového mléka, sůl

Postup: Cizrnu přes noc namočte, druhý den v čisté vodě uvařte do měkka. Na oleji osmažte nakrájenou cibuli, přidejte česnek a nakrájenou kořenovou zeleninu a krátce poduste. Zalejte vodou, přidejte cizrnu a dobře povařte. Před koncem vaření přidejte najemno nastrouhaný kousek zázvoru a osolte. Polévku rozmixujte na hladký krém. Při podávání můžete dochutit kokosovým mlékem.

Polévka z pečeného česneku

Ingredience: 25 stroužků česneku, 1,5 l zeleninového vývaru, 1 cibule, 2 lžíce ovesných vloček, 2 lžíce oleje, sůl, majoránka

Postup: Dvacet stroužků česneku potřete olejem a dejte péct na pečicím papíře do trouby vyhřáté na 180 °C dozlatova. Na zbytku oleje osmahněte nadrobno nakrájenou cibuli, přidejte na plátky nakrájených zbylých pět stroužků česneku, ovesné vločky, krátce osmahněte a zalijte vývarem. Povařte do změknutí. Vychladlý pečený česnek vytlačte ze slupek do polévky, osolte a ještě krátce povařte. Ochuťte majoránkou a polévku rozmixujte.

Batátová s čočkou

Ingredience: 500 g batátů, 1 mrkev, 1 petržel, 1 cibule, 2 stroužky česneku, 2 lžíce olivového oleje, 1 l zeleninového vývaru, hrst čočky (nejlépe beluga), 1 lžička kari, 1 lžička čerstvého tymiánu, sůl, citronová šťáva, smetana

Postup: Batáty, cibuli, mrkev, petržel a česnek nakrájejte na kostky a v pekáčku promíchejte s olejem. Osolte, okořeňte kari a tymiánem a dejte do vyhřáté trouby upéct. Čočku zatím zvolna uvařte doměkka, tak aby nepopraskala. Upečenou zeleninu vložte do hrnce, zalijte vývarem a povařte. Polévku rozmixujte, ochuťte solí a citronovou šťávou a přidejte uvařenou čočku. Podávejte s kapkou smetany.