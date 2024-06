Sobotní sjíždění rozvodněné Moravy mělo málem tragickou dohru. Z rozbouřeného toku plného padlých stromů a naplavených kmenů bojovalo o život 11 lidí. Žena u Leštiny musela být dokonce resuscitována. Hasiči vytáhli z řeky i 5 dětí.

Sledujte s Deníkem práci našich hasičů, policistů a záchranářů. | Video: HZS, ZZS a Policie Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje

Zvýšená hladina řeky Moravy v sobotu vodáky neodradila. V podvečer se převrátili s kánoemi dvě skupiny vodáků u Mladče. Dopoledne pak žena u Leštiny vypadla z lodi narazila hlavou do stromu.

Ženě zachránili život další vodáci

"Na břeh ji vytáhli vodáci, kteří také přivolali záchranáře a hasiče. Po resuscitaci byla přepravena Leteckou záchrannou službou do Fakultní nemocnice Olomouc," informovala mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová.

Na stromech visely i malé děti

"S pomocí člunu jsme nejprve vytáhli rodinu, která z lodi přepadla do vody a v proudu se se dvěma dětmi držela stromů zasahujících do koryta. Pomohli jsme jim do člunu a poté je přepravili na břeh," popsala dramatické chvilky Balážová.

Silný proud nepustil plaváčky na břeh

"Druhá hasičská posádka se člunem pak pomohla další skupině, která se rovněž převrhla do rozvodněné Moravy a nemohla se dostat bezpečně na břeh. Postupně jsme je v řece vyhledali a pomohli jim do člunu a na břeh," doplnila mluvčí.

Hasiči v sobotu zachránili z rozbouřeného toku 10 lidí, z toho 5 dětí. "Všichni byli podchlazení, ale nezraněni. Poskytli jsme jim tepelný komfort a dopravním automobilem jsme je přepravili do Litovle. Zasahovali jsme ve spolupráci s JSDH Loštice," uvedla Balážová.

Hasiči odstranili stromy

S ohledem na stav toku a množství naplavených kmenů HZS Olomouckého kraje kontaktoval Povodí Moravy a pomocí těžké techniky byly stromy odstraněny.

"Po dobu zásahu naše jednotka varovala vodáky, aby řeku nesplouvali kvůli možnému nebezpečí. Důrazně doporučujeme vodákům, aby přizpůsobili své plány aktuálnímu stavu řeky a nepřeceňovali své schopnosti a zkušenosti," uzavřela mluvčí HZS.