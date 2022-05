Vždy záleží na majiteli. Bavili jsme se o loňské sezoně a určitě tam byly i situace, které se daly řešit jinak. Každý děláme chyby, i já jsem nějaké udělal. Pořád jsme ale dosáhli nějakého nepsaného cíle, kterým bylo semifinále. Takže indicie opravdu byly.

A co nějaké jiné nabídky po dobře odvedené práci?

Nějaké možnosti jsem měl, ale pan Luňák mě poprosil, jestli bych nepočkal do určitého termínu. Pak jsme se sešli a domluvili se. Jsem rád, že pokračuje i valná většina realizačního týmu. Tento týden bychom měli doladit i nového kustoda. Pokud to dotáhneme, budou mít hráči dobrý servis.

Končí asistent trenéra Vlastimil Wojnar a na jeho místo se posune Petr Hubáček. Proč?

Dostal nabídku na post hlavního trenéra ve slovenské extralize, konkrétně ze Spišské Nové Vsi. Každý asistent se chce posunout. My to respektujeme. Petr se už v loňské sezoně pohyboval na střídačce a všichni jsme byli de facto na stejné úrovni. Petr měl oficiálně funkci skills kouče, ale byl regulérním asistentem. Jsem rád, že pokračuje, protože asistenti mají k hráčům vždy blíž. Petr je respektovaný, něco dokázal. Teď ho hráči vidí každý den v televizi.

Takže spoléháte i na respekt, který Petr Hubáček má?

Hráči se k asistentům chodí někdy „vybrečet“. Já jsem to zažíval v Budějovicích. Máte pak k hráčům blíž. Petr tuto roli plní výborně. Filtruje některé věci ke mně, další zase k hráčům. Má samozřejmě i další přínos. Jsem ale rád, že pokračují i další členové realizačního týmu.

Vrátil jste se z trenérského semináře v dějišti mistrovství světa, Tampere. Co se vše se ve Finsku dělo?

S Petrem jsme řešili prostějovský kemp, protože má i nějaké další aktivity u dětí. Bude s námi ale všechno absolvovat, kromě jednoho týdne. Viděl jsem také šest zápasů mistrovství světa. Trenér na sobě musí pracovat a když to vidíte na živo, je to něco jiného než v televizi. No a dva dny od rána do večera chodíte na přednášky. Mluvili třeba táta Rasmuse Dahlina (Martin Dahlin, pozn. red.) z Frölundy, nebo trenéři z finské nejvyšší soutěže či Ameriky. Je to hodně o leadershipu (vedení hráčů, pozn. red.), komunikaci, bavíte se s ostatními trenéry. Je to super zkušenost, nabije vás to a dodá sebevědomí. Rád jsem se viděl také se spoustou lidí z českého hokejového prostředí.

Byl jste se podívat i na český nároďák?

Ano, byl jsem na našich zápasech s Norskem a Amerikou. Nejlepší byl ale asi zápas Švédsko – USA. Viděl jsem i Finy a další parádní zápasy. Bylo to v rámci semináře, takže super. Jsem rád, že jsem to mohl absolvovat.

Teď už jste zpátky v Česku. Jak to vypadá s kádrem Prostějova pro novou sezonu?

Pracujeme na něm. Tým chceme na některých místech omladit a zrychlit. Budou tam zajímavá zkušená jména, ale i mladí hráči. Vše se samozřejmě odvíjí od financí. Na některé hráče nedosáhneme, o to víc ale musíme pracovat v zákulisí a s hráči mluvit. Věřím, že se to daří.

Jestřábi na soupisce oficiálně ještě tento týden žádného hráče neměli. Ví se jen o několika odchodech mnohdy i klíčových hráčů, jako je nejlepší střelec Petr Mrázek…

Nějaká etapa končí. Snažili jsme se najít lepší nebo správné náhrady a věřím, že jsme se trefili. O některé důležité role se musí hráči porvat. Třeba Jirka Klimíček byl top bek soutěže, někdo to po něm musí převzít. Peťa Mrázek byl zase snajpr. Každý odchod je citelný. Věříme však, že hráči, které jsme tady z loňska podepsali, ukázali v play-off dobrou výkonnost a byli oporami. Na některé hráče jsme nedosáhli, nebo byli přeplaceni. To bereme. S některými jsme se prostě rozloučili my, protože jsme chtěli tým trošku obměnit. Jak se nám to povedlo, to odpoví další sezona.

Potvrzené odchody: Ondřej Bláha (Poruba), Miloslav Jáchym, Petr Beránek (oba Jihlava), Petr Mrázek (Zlín), Marek Račuk (Krakov), Marek Švec (Sokolov), Jan Števka (Vsetín), Jiří Klimíček (?)

Prozradíte už alespoň některou z potenciálních posil?

Nová jména prozrazovat nebudu, to je na managementu. Brzy bude představovat hráče na naší soupisce. Věřím, že tento a příští týden je bude pouštět ven a fanoušci budou spokojení.

Můžete alespoň říct, kdo v Prostějově zůstává? Jak jste zatím s tvořícím se kádrem spokojen?

Máme kvalitní brankářskou dvojici, jsem přesvědčený, že tam budeme silní. Z beků zůstal určitě Pepa Zajíc, ostatní jsou ještě ve hře. Z útočníků zůstávají Martin Novák, Tomáš Jiránek, Tomáš Jáchym. Další hráči z loňska jsou také ve hře. Ta nová jména nechávám na vedení. Dává to logiku a nějaké věci se ještě doladí. Věřím, že budeme mít silný tým, přestože ještě nejsme kompletní a některé hráče stále sháníme.

Co nějaké posily formou střídavých startů z nejvyšší soutěže?

Střídavé starty z extraligy nechceme. Na to jsme vsadili i vloni a vyplatilo se. Chceme tady hráče, kteří tady budou celou sezonu. Jsme domluvení s Havířovem a Vyškovem, že méně vytěžované hráče pošleme do druhé ligy – do Havířova nebo Vyškova. Je tam spolupráce na úrovni. Nahoru nekoukáme. Možná tam někoho z extraligy napíšeme, stejně tak ale nemáme problém s tím napsat některé hráče směrem nahoru do extraligy, pokud si to zaslouží. Ale chceme určovat to, kdy bychom je tam pustili. Naše ambice budou na prvním místě.

Mluvíte o ambicích, tak jaké v Prostějově budou pro příští sezonu?

Nevím, jestli to majitel vyhlásí oficiálně. Dříve to dělal a nevycházelo to. Před rokem to zůstalo jen v kabině a podařilo se. Konečně vyšlo semifinále. Příští rok hokej v Prostějově oslaví 110 let, půjde o jubileum, takže si myslím, že cíl bude stejně ambiciózní. Určitě bychom chtěli překonat letošek, věřím, že ambice budou nejvyšší. V soutěži je čtrnáct týmů a každý tajně doufá, že ligu může vyhrát. Realita je pak samozřejmě jiná, reálně pak na pohár může dosáhnout jen část týmů. Podle toho, jak mluvím s majitelem, věřím, že ambice budou hodně vysoko.

Kdy tedy startuje společná příprava Jestřábů?

Startujeme 18. července kempem. Tři týdny budeme trénovat na dvě skupiny. Máme spoustu hráčů na try-out, které chceme na ledě vidět. V pondělí 8. srpna pak spustíme přípravné zápasy.

Stejně jako před rokem necháváte suchou přípravu individuálně na každém z hráčů?

Ano, přesně tak. Věříme, že každý se připraví individuálně doma, pod svým trenérem. Jestli chce jít trénovat v sedm ráno, nebo v deset večer, a jindy je se svými blízkými. Minulý rok se nám to vyplatilo až na jednoho hráče, který to podcenil a také u nás už působit nebude. Někteří hráči, jako Honza Rudovský nebo Honza Kloz, dokonce měli nejlepší výsledky testů za posledních šest, sedm let. Samozřejmě si hráče pak opět otestujeme, důvěra musí být podložena výsledky.