Jakub NavrátilZdroj: Deník/Jan Pořízek

Prostor pro nové tahouny?

Mora bude pochopitelně nejvíce spoléhat v bráně na Branislava Konráda s Janem Lukášem, v obraně na kapitána Jiřího Ondruška, Tomáše Černého či Dalibora Řezníčka, v útoku pak na Jana Káňu a stálice Nahodila, Knotka a Olesze.

Po již zmíněných odchodech se ale nový prostor otevírá také pro mladíky, kteří se sice ještě v minulé sezoně rozehrávali o soutěž níže, na konci ročníku už ale nakoukli na reprezentační kemp. Řeč je o Jakubu Navrátilovi s Janem Bambulou. Oba ještě v extralize zdaleka neukázali, co v nich dřímá za potenciál.

„Je na nich, jak šanci chytnou. Když hráč hraje dobře, tak to na něm stojí. Mají na to, ale musí to prokazovat i nadále. Mladí hokejisté s tím občas mívají problémy, protože často to je u nich taková výkonnostní sinusoida,“ upozornil Jan Tomajko.

Pokud by oba hráči už nyní ukázali výraznější výkonnostní posun, mohlo by to do vyšších pater tabulky popostrčit celou Moru.