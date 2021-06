Od nadcházející sezóny bude hrát v přímořském letovisku Anglet, v jehož sestavě nastupují také zkušení čeští krajánci Jiří Hunkes, bývalý zadák Liberce či Třince a útočník Lukáš Kašpar, mistr světa z roku 2010.

Tým ze země Galského kohouta poté vede český kouč David Dostál, který je stejně jako Tadeáš Jaroš opavským rodákem.

Angažmá v Angletu bude pro bývalého forvarda Frýdku-Místku, Karviné, Nového Jičína, Poruby, Opavy a Šumperku již druhou zahraniční štací dosavadní kariéry, když dříve působil v Polsku.

Jak vzniklo vaše francouzské angažmá?

V první fázi jsem chtěl pokračovat v Šumperku, jenže dlouho neměl od klubu zprávy, jak to se mnou vlastně bude ohledně nadcházející sezóny. Navíc tady bylo z letoška pár věcí, které už jsem nemohl dál akceptovat. I proto jsem s agentem začal řešit, co dál a přiklonil se ke změně působiště. Byl jsem připraven zkusit i zahraničí a tři týdny po soutěži přišla nabídka právě z Angletu, že by měli zájem. Mluvil jsem po telefonu přímo i s trenérem, který mi popsal, jak to v jejich klubu chodí. Ocenil jsem férové a otevřené jednání, celkově parádní přístup. Zaujala mě i skutečnost, že v mužstvu působí dva Češi. Navíc kouč Dostál pochází od nás z Opavy. Později jsem se dokonce dozvěděl, že zná moji mámu a dědu. Takže nebylo co řešit a podepsali jsme smlouvu (úsměv).

Co aktuální příprava? Předpokládám, že se k týmu připojíte až při nástupu na led.

Klub mi zaslal od jejich kondičního trenéra letní přípravu zpracovanou přímo na tělo a budu se snažit, abych se co nejlépe nachystal. Prázdninovou pauzu jsem si dal už teď a nyní pojedu v kuse osm týdnů a na konci července potom přímo z přípravy odjíždím do Francie. Nejvyšší soutěž je výzva. Na sezónu v Angletu se už moc těším a doufám, že se mi podaří navázat na své letošní výkony ze Šumperku.

Už jsme to zmínili. Asi je velké plus, mít při začátcích v cizině české spoluhráče a trenéra.

Určitě, se vším vám mohou poradit a pomoct. Člověk má potom řadu věcí usnadněných. Třeba s Jirkou Hunkesem jsme se vůbec neznali, ale spojil jsem se s ním, abych se dozvěděl informace o klubu, do kterého mám namířeno. Bez problémů mi vyprávěl, co jsem chtěl vědět. Znovu musím ocenit i vstřícnost trenéra Dostála. Cítím z něj velkou důvěru a to jsme se ještě ani neviděli. Třeba sám zavolá, jestli něco nepotřebuji, jak se mám a jak pokračuji s tréninkem. Tohle nebývá někdy v hokeji obvyklé. Dost jsem zvědavý na Lukáše Kašpara. Co vím od kamarádů, kteří s ním hráli, je to nejen vynikající hráč, ale také skvělý kluk do kabiny. V týmu je i jeden Slovák a nějací Finové.

Máte informace o letošních ambicích Angletu?

Týmu se loňská sezóna, kterou navíc ovlivnila pandemie covidu, příliš nepovedla, když hráli na spodku soutěže. Letos je cílem hrát střed tabulky a účast v play off.

Úředním jazykem v kabině bude asi bude angličtina, ale budete muset komunikovat i francouzsky. Jste na to připraven?

(smích) Trenér mě ujistil, že se bude mluvit hlavně anglicky, ale slíbil, že mě základy Francouzštiny naučí, abych mohl říct alespoň pár slov spoluhráčům. Prý hodně ocení, když se jako cizinec snažíte mluvit jejich řečí. Francouzština je dost těžký jazyk, ale kluci od nás už mi říkali, že třeba objednat si jídlo v restauraci, pozdravit a takové ty základní fráze v pohodě zvládnu (úsměv).

Oproti Polsku, kde jste dříve působil, je však Francie jazykově hodně velký skok.

Pocházím z Opavy a Polsko jsem tehdy nebral ani jako zahraniční angažmá, tam se domluvíte úplně bez problémů. Navíc jsem typ hráče, který je v kabině dost komunikativní a rád dělá srandu, takže nyní piluji angličtinu, aby se s kluky ve Francii domluvil a nemusel jenom sedět někde potichu v koutě (úsměv).

Máte před sebou novou výzvu, ale asi by bylo velké zklamání, kdyby se i nadcházející ročník musel kvůli covidu obejít bez diváků. Atmosféra k hokeji prostě patří, nikdo nechce hrát na prázdném zimním stadiónu.

Každý z hráčů vám potvrdí, že loňská sezóna bez fanoušků byla něco strašného. Během hry jste na sebe něco zakřičeli a ozvěna vám to čtyřikrát vrátila zpátky, opravdu divný pocit. Z pandemie mám hodně smíšené pocity, ale věřím, že se všechno brzy dostane zpátky do starých kolejí a hokej se zase bude hrát pro diváky a všichni si budou užívat plné stadióny. Konkrétně zrovna v Šumperku vždycky byla parádní atmosféra, což jsem zažil nejen jako místní hráč, ale i coby soupeř.

Na začátku tohoto rozhovoru jste zmínil určité negativní věci z letošní sezóny v barvách Draků, ale asi neodcházíte s pocitem nějaké averze?

To ne, proti Šumperku nic nemám a vždycky se sem budu rád vracet. Našel jsem si tady spoustu opravdu dobrých kamarádů. Zdejší angažmá mi hodně dalo, ale také vzalo, tak to někdy chodí. S kluky jsem pořád v kontaktu a moc jim fandím, aby se jim nadcházející sezóna povedla a hlavně se v Chance lize udrželi. Věřím, že zabojují a zvládnou to. Přišlo dost kvalitních hráčů, kteří by tým měli táhnout, vrátil se trenér Janeček, který s Draky dokázal postoupit ze druhé ligy. Jestli mi vyjde čas, určitě se přijedu podívat i na nějaké přáteláky.

Zpět do Francie. Anglet je přímořské letovisko, které je proslulé svými surfařskými plážemi. Už máte koupené prkno?

(úsměv) Uvažuji o tom. Lukáš Kašpar prý jezdí dost dobře, takže pokud mě někdy vezme s sebou, rád si zasurfuji na moři, je to lákavé. Sice jsem na prkně nikdy nestál, ale když už tam budu, proč to nezkusit a nenaučit se jezdit.

Celkově je Francie krásná země. Máte nějaké další plány mimo hokej, které chcete během sezóny zvládnout?

Rád bych navštívil fotbalové utkání francouzské ligy, což ale nebude nic jednoduchého, protože se zápasy hokeje a fotbalu kryjí. Snad vyjde alespoň nějaký pohárový duel, to by bylo úžasné.

A památky vás nelákají? Většina by asi chtěla vidět minimálně Eiffelovku.

Rozhodně. Nehodlám projezdit jenom zimní stadióny. Zápasový program je však dost nahuštěný a volného času asi tolik nebude, ale snad se nějaký termín najde, abych pár míst procestoval. I když zrovna Paříž nebude jen tak, protože z Angletu to je zhruba 900 kilometrů (smích). Každopádně mě láká Španělsko, které je naopak v pohodě dostupné. Anglet leží na jihu a na hranice to je zhruba třicet minut jízdy autem.