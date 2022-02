„Neskutečně si vážíme i toho jednoho bodu. Samozřejmě nevíme, jestli nám to v závěrečném součtu bude stačit. Nicméně to, co jsme zvládli udělat během víkendu, za ten kus práce, stojí jednoznačně za obrovskou pochvalu směrem k týmu,“ konstatoval na klubovém webu trenér Draků Martin Janeček.

„Klukům patří i obrovské uznání za to, co zvládli fyzicky. My se teď ale musíme dívat dopředu, počítat každý bodík a poctivě se chystat na závěr, který vyvrcholí celou sezónu,“ doplnil lodivod šumperského mužstva.

Hlavním hrdinou duelu v hlavním městě byl na straně hostů opět gólman Vojtěch Mokry, jenž tentokrát kryl úctyhodných 53 střel!

Skvělá práce! Hokejisté Šumperku vynulovali vedoucí Litoměřice

Na úvodní změnu skóre si diváci v Edenu, mezi kterými nechyběla ani početná skupina příznivců Šumperku, musela počkat až do závěru druhého dějství, kdy se v početní výhodě prosadil nejproduktivnější Slávista Tomáš Knotek.

A těsný fotbalový výsledek následně svítil na ukazateli skóre ještě pět minut před koncem základní hrací doby.

Potom však přišli ke slovu i Draci, kteří rovněž díky přesilovce srovnali na 1:1. Od modré čáry prostřelil vše, co mu stálo v cestě, obránce Martin Pěnčík a následovalo tak prodloužení.

Nastavený čas ale vítěze neurčil a rozhodnout musely až nájezdy, tedy disciplína, jenž letos nepatří mezi silné stránky Draků, což ukázali i tentokrát.

V páté sérii sice ještě stačil odpovědět na vedoucí trefu Petra Kafky Daniel Vachutka. Při změně pořadí ale jako první uspěl za domácí Filip Vlček, a když po něm Dávid Kohút nedal, z výhry se mohli radovat hokejisté Slavie.

Trápení za tři body. Junioři Mladých Draků doma přetlačili Kralupy

HC Slavia Praha – Draci Pars Šumperk 2:1 SN (0:0, 1:0, 0:1 – 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 38. Knotek (Kružík, Hovorka), rozhodující nájezd Vlček – 55. Pěnčík (Vachutka, Kohút). Rozhodčí: Čáp, Valenta – Kreuzer, Polonyi. Vyloučení: 8:6. Využití: 1:1. Diváci: 762.

Slavia: Michajlov – Krejčí, Hejda, Barák, Hovorka, Zelingr, Havel – Kafka, Knotek, Kern – Doležal, Poletín, Ondráček – Machač, Žejdl, Kružík – Šteiner, Vlček, Brož – Všetečka. Trenér: Jiří Veber.

Šumperk: Mokry – Pěnčík, Drtil, Rutar, Hrachovský, Dudycha, Řezáč – Kratochvíl, Kindl, Žálčík – Vachutka, Vildumetz, Kohút – Furch, Šilhavý, Šuhaj – Antoníček, Spratek, Scheuter. Trenér: Martin Janeček.