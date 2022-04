A přestože tentokrát k úspěchu vedla poměrně trnitá cesta, když domácí se prezentovali spíše upracovaným výkonem, historie už se ptát nebude a Draci mají slibně nakročeno k záchraně.

„Ale jak už jsem říkal včera, ta série může být ještě dlouhá. Tábor absolutně nepůsobí druholigovým dojmem. Místy nás přehrával a hrál opravdu výborně,“ krotí přehnaný optimismus asistent trenéra Draků Lukáš Majer.

„My se zatím v sérii držíme zejména díky obětavosti a týmovému výkonu. Jsem rád, že jsme opět našli cestu k vítězství, přestože to možná nebyl úplně hezký hokej, ale poctivě pracujeme. Ceníme si našich kluků, jak bojují za Šumperk, aby se tady mohla Chance liga hrát také příští rok,“ doplnil šumperský asistent.

Oproti předchozímu klání tentokrát Draci nepustili svého protivníka ani jednou do trháku, tentokrát pak byl k vidění hodně divoký úvod.

S nadsázkou by se dalo konstatovat, co střela, to gól, neboť po necelých devíti minutách hry svítil na ukazateli skóre nerozhodný stav 2:2, když Tábor pokaždé stačil bleskově odpovědět na trefy Lukáše Žálčíka a Roka Macuha.

Klíčový náskok Šumperk získal těsně před polovinou hry díky dvěma slepeným gólům. Nejprve se prosadil Martin Pěnčík a krátce po něm podruhé v zápase Slovinec Macuh.

Ve zbývajícím čase to pak bylo ze strany Draků spíše trápení a hostům nechávali na ledě až příliš prostoru zbytečnými chybami. Jihočeši tak byli prakticky až do posledních okamžiků stále ve hře.

Před koncem následně vsadil Tábor všechno na jednu kartu a zkusil štěstí v power play. Do prázdné brány však pojistil domácí vítězství Rok Macuh a zkompletoval tím svůj hattrick.

Série nyní pokračuje dvěma zápasy na ledě Tábora, kde se bude hrát již tuto neděli 17. dubna a o den později, v pondělí 18. dubna.

Draci Pars Šumperk – HC Tábor 5:2 (2:2, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 4. Žálčík (Kindl, Kohút), 8. Macuh (Březák, Spratek), 26. Pěnčík (Kohút, Hrachovský), 28. Macuh (Hrachovský, Furch), 58. Macuh (Šilhavý, Řezáč) – 4. Šulek (Matušík, Kříž), 9. Bárta (Endál, Dančišin). Rozhodčí: Horák, Hucl – Štofa, Hnát. Vyloučení: 4:4, bez využití. Diváci: 1729.

Šumperk: Mokry – Březák, Hrachovský, Rutar, Dudycha, Drtil, Pěnčík, Řezáč – Kindl, Šilhavý, Vildumetz, Vachutka, Horký, Spratek, Macuh, Furch, Antoníček, Kohút, Žálčík, Kratochvíl. Trenér: Martin Janeček.

Tábor: Kolář – Hubata, Pařízek, Černý, Havelka, Radoš, Zíb, Hajič, Kříž – Šulek, Endál, Chocholoušek, Dančišin, Matušík, Zayml, Matiášek, Bárta, Seidl. Trenér: Arpád Györi.