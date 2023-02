„Hradec byl celý zápas lepší,“ pokyvoval kouč Mory Jan Tomajko. „V útoku jsme byli bezzubí, nevytvořili jsme si moc šancí,“ dodal.

Tomajko: Všichni musí hrát naplno

Olomouci chyběli mimo jiné lídři Lukáš Nahodil nebo kapitán Jiří Ondrušek. Oba nedohráli už minulé utkání v Kladně. Trenér Kohoutů ale prohru na absence rozhodně nechtěl svádět. „Potřebujeme, aby všichni hráči hráli na sto procent. Ne jen deset z dvaceti. Potom nejsme konkurenceschopní,“ káral Tomajko své svěřence.

Jan Knotek, který převzal kapitánské céčko, si ale nemyslel, že by někdo něco v zápase vypustil. „Nevěřím tomu, že by se na to někdo vyprd,“ uvedl. „Je to ale trápení. Nebylo tam nic pozitivního, čeho bychom se mohli chytit. Špatné zápasy se nám nějak kupí,“ smutnil zkušený forvard.

O kladný moment se postarali fanoušci

Jednu z mála pozitivních věcí z pohledu domácích měli na svědomí fanoušci. Olomoucký kotel si připravil během první pauzy působivé celostadionové choreo. Ale tím byly klady z olomoucké strany vyčerpány.

Hradečtí se zaslouženě ujali vedení ve 13. minutě, kdy Jana Lukáše prostřelil Cingel. Ze druhé třetiny pak uběhly bez šesti vteřin dvě minuty a olomoucký gólman se pakoval na střídačku. Po gólu Janka a druhém zásahu Cingela přepustil místo kolegovi Konrádovi.

„První třetina byla z naší strany nejlepší v zápase. Škoda, že jsme tam nedali víc než jeden gól. Ve druhé části nám pomohly dvě slepené branky, ale paradoxně jsme po nich přestali hrát naši hru. Musíme hrát šedesát minut, ne dvacet,“ nebyl se vším spokojený Petr Svoboda, hradecký asistent.

Jen 16 střel kohoutů

Mora se i přes nižší hostující aktivitu těžko dostávala před finského brankáře Kiviaha. Ten moc práce neměl, za celých šedesát minut musel zasahovat jen 16krát a pohodlně si došel pro sedmé čisté konto v sezoně.

Zato Mora pošesté v ročníku nedala ani gól. „Jak z toho? Zkoušeli jsme všechno. Babrat se v tom, pak se v tom nebabrat. Jsou to fráze, ale každý musí začít sám od sebe. Bez výmluv makat,“ nevidí Knotek jinou cestu z krize ven.

Do konce základní části zbývají Olomouci odehrát čtyři zápasy, moc času na restart před play-off nezbývá. Pomohl by návrat dlouhodobě zraněných opor jako Orsava nebo Kucsera. „Každý hráč je znát. Blbé je, že je to tak celou sezoně. Pořád někdo chybí, nehrajeme kompletní. Zraněným pak trvá, než se do toho dostanou zpátky,“ bědoval Knotek po utkání, které nakonec díky brance Okuliara z 48. minuty skončilo 4:0 pro Východočechy.

Druhý zápas pro Galvase

Vinou četných absencí se tak alespoň do hry mohl podruhé v sezoně dostat 17letý Tomáš Galvas, mladší brácha Jakuba, který už má za sebou i několik zápasů v NHL. „Je to taky takový drobísek jako Kuba. Oba jsou to ale výborní hokejisté. Tomáš má v sobě to, co má moderní obránce mít. Kolikrát rozehraje tak, jak se to v extralize moc nevidí. Navíc mi přijde, že to má ještě víc na párku než Kuba,“ dodal s úsměvem Knotek.

Aby úsměvů bylo víc, musí Mora zabrat. Další zápas hrají Hanáci v neděli v Brně. Z pohledu toho, aby začali předkolo doma, velmi důležitý duel. Kometa na sedmou Moru aktuálně ztrácí tři body, devátá Plzeň je o čtyři body pozadu.

HC Olomouc – Mountfield HK 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 13. Cingel (Lev), 22. Jank (Lev), 22. Cingel (Eberle), 48. Okuliar. Rozhodčí: Jeřábek, Obadal – Rampír, Synek. Vyloučení: 4:2. Bez využití. Diváci: 4 568.

Olomouc: Lukáš (22. Konrád) – Dujsík, Mareš, Švrček, Řezníček, Galvas, T. Černý – J. Káňa, Knotek, Bambula – Plášek ml., P. Musil, Navrátil – Klimek, Kusko, Strapáč – Olesz, Menšík, Rutar. Trenéři: Tomajko a Žabka.

Hradec Králové: Kiviaho – Jank, McCormack, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík, Marcel – Eberle, Cingel, Lev – Okuliar, Lalancette, Werek – Perret, Kev. Klíma, Jergl – R. Pavlík, Zachar, Smoleňák. Trenéři: T. Martinec, Svoboda a Hamara.

AUTOR: DENIS MANINA