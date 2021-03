Dva z nich si se svými celky zajistili přímou účast ve čtvrtfinále, zbývající čtveřice se popere o postup do dalších bojů v rámci předkola.

A kteří to jsou?

Ondřej Mikliš (24 let), obránce Rytíři Kladno

Ondřej Mikliš (Rytíři Kladno)Zdroj: Deník/Miroslav PerglPatří ke klíčovým postavám kladenské defenzivy. Díky svým výkonům si letos vysloužil i pozvánku do extraligy a ve dvanácti zápasech nastoupil za pražskou Spartu.

S Rytíři, kteří vyhráli základní část Chance ligy, se nyní může chystat rovnou na čtvrtfinále a v play off bude jeho tým hlavním adeptem na postup do nejvyšší soutěže.

Stříbrný medailista ze světového šampionátu osmnáctek z roku 2014 dříve působil také v Prostějově, Benátkách nad Jizerou a Litoměřicích. Zahrál si rovněž mezinárodní EBEL za Znojmo.

Matěj Pekr (32 let), útočník HC Dukla Jihlava

Matěj Pekr (HC Dukla Jihlava)Zdroj: Deník/Miroslav PerglTaké vyhlášený střelec, který byl před lety jedním z hlavních tahounů šumperských juniorů při historické postupu do extraligy, teď vyhlíží s Jihlavou čtvrtfinálovou účast.

Letos byl druhým nejproduktivnějším hráčem Dukly, když ve 33 zápasech nasbíral 32 bodů (11+21), pět utkání stihl odehrát také za extraligovou Olomouc.

Naši druhou nejvyšší soutěž v minulosti hrával rovněž v Šumperku, Třebíči, Kladně a Olomouci, působil i v barvách druholigového Uničova.

Sebastian Gorčík (25 let), útočník VHK ROBE Vsetín

Sebastian Gorčík (VHK ROBE Vsetín)Zdroj: Deník/Miroslav PerglS dvanácti brankami byl v základní části letošní Chance ligy nejlepším vsetínským střelcem a celkově díky 27 kanadským bodům třetím nejproduktivnějším hráčem Valachů.

Za Šumperk si naposledy zahrál před třinácti lety ještě v kategorii dorostu, poté byla jeho kariéra spojena především s Karlovými Vary, kde má na kontě i téměř dvě stovky extraligových zápasů. Na západě Čech si následně vyzkoušel i ruskou mládežnickou MHL.

Jako hokejista týmu z lázeňského města krátce vypomáhal rovněž Litoměřicím, Kadani a Sokolovu.

Lukáš Žálčík (30 let), útočník LHK Jestřábi Prostějov

Lukáš Žálčík (LHK Jestřábi Prostějov)Zdroj: Deník/Miroslav PerglDlouhodobě jeden z nejlepších hráčů celé Chance ligy, v tomto ročníku čtvrtý nejproduktivnější hokejista Jestřábů.

V naší druhé nejvyšší soutěži má na kontě už 450 utkání a 336 bodů (179+157). Předchozí dvě sezóny za Prostějov pokaždé pokořil hranici třicet branek.

Kromě mateřského Šumperku nastupoval rovněž v Berouně, Litoměřicích a Českých Budějovicích. V minulosti okusil i extraligu v barvách Sparty Praha a Dukly Jihlava.

Tomáš Drtil (30 let), obránce LHK Jestřábi Prostějov

Tomáš Drtil (LHK Jestřábi Prostějov)Zdroj: Deník/Miroslav PerglOfenzivně laděný zadák v loňském roce výraznou měrou pomohl Šumperku k postupu do Chance ligy, následně se však přesunul do konkurenčního Prostějova.

V dresu Hanáků letos patřil k nejproduktivnějších zadákům celé soutěže. Během základní části nechyběl ani v jediném střetnutí a nasbíral solidních 20 bodů (5+15).

Dříve nastupoval také v Písku, Mostě, Olomouci či Havířově. Krátkou anabázi absolvoval i v extralize za Kladno.

Daniel Vachutka (28 let), útočník LHK Jestřábi Prostějov

Daniel Vachutka (LHK Jestřábi Prostějov)Zdroj: Deník/Miroslav PerglMinulou sezónu táhl ofenzivu šumperských Draků za postupem do Chance ligy, ale stejně jako jeho spoluhráč Tomáš Drtil po sezóně odešel ke krajskému rivalovi do Prostějova.

Na Hané už neměl tak skvělá čísla jako loni ve 2. lize a zejména v závěru základní části se docela trápil. Celkově zapsal do statistik čtrnáct bodů (4+10).

V kariéře prošel pardubickým dorostem a juniorkou, vyzkoušel si i ruskou mládežnickou MHL. Za muže kromě Šumperku a Prostějova hrál ještě v Břeclavi a Přerově.

Ze šumperských odchovanců se v Chance lize letos představili ještě Alex Rašner a Tomáš Dajčar (oba Havířov) a Denis Kindl (Frýdek-Místek), jejichž týmy ale nepostoupily do play off. Za Jihlavu pak v šesti duelech zasáhl do hry Joshua James Mácha, jenž je nyní zpět v extraligové Olomouci.