„Odebrané testy se budou vozit do Olomouce, z tohoto pohledu je to trochu komplikace, ale naštěstí se v předchozích dnech podařilo vyřešit, že odběry proběhnou u nás v prostorách Hotelu Sport. Ještě týž den se dozvíme výsledky. První testy v režimu tří duelů během týdne nás čekají v pondělí, další následně ve čtvrtek. Při klasickém schématu, kdy hrajeme v týdnu dvakrát, se testuje vždy den před každým zápasem,“ prozradil na úvod Deníku ředitel Draků Vladimír Velčovský.

Pro šumperské hokejisty měla být letošní sezóna průlomová, když se po čtyřech letech znovu vrátili na prvoligovou mapu.

Fanoušci se těšili na vyhecovaná derby proti Přerovu či Prostějovu nebo na Jágrovo Kladno. Vzhledem k současné epidemiologické situaci a drastickým vládním omezením však, stejně jako v ostatních klubech, převládá nyní spíše vztek, zklamání a beznaděj.

Zápasy se musí hrát bez diváků, což logicky znamená odliv příjmů ze vstupného. Další ránou do rozpočtů mužstev je poté povinné, pravidelné, ale především finančně nákladné testování.

„Tyto finance jsou z mého pohledu naprosto zásadní. Byla nám oznámena cena testů, se kterou nic nemůžeme udělat, dva a půl tisíce za člověka. U nás jdeme všichni, protože v našem mužstvu ještě nedošlo k promoření. Ti, kteří nemoc absolvovali v předchozí devadesátidenní lhůtě, tak už na testy nemusí,“ konstatoval dále Vladimír Velčovský.

„Jsme tak paradoxně biti za to, že jsme se snažili dodržovat pravidla, měli doposud štěstí a byli zdraví. V Šumperku se tak testy budou týkat třiadvaceti až šestadvaceti hráčů. Když si potom všechno vynásobíte, tak ta konečná cifra je strašná, opravdu šílené náklady,“ pokračuje rozladěným tónem dlouholetý šéf šumperského mužského hokeje.

Testování může notně ovlivnit také sportovní stránku klubů. Do utkání totiž budou smět zasáhnout pouze hokejisté s negativním výsledkem.

„Můžete mít třeba hned v pondělí některé hráče pozitivní a ze čtyř formací na úterý vám najednou zůstanou jenom tři nebo dokonce méně. Je otázkou, jak si s tím potom trenér poradí,“ ptá se Vladimír Velčovský.

„Se stejnou sestavou bychom poté museli nastoupit i ve čtvrtek v Kolíně, neboť výsledky nařízených čtvrtečních testů přijdou až v průběhu zápasu. Tento test pak bude rozhodující až pro sobotní duel s Vrchlabím,“ nastiňuje teoretický černý scénář. Navíc může přijít ze zápasu i zranění.

Dalším záporným bodem pro letošní ročník jsou poté již zmíněné zápasy bez diváků.

„Osobně si myslím, že tento stav bude platit až do konce sezóny. Až ve druhém stupni tabulky PES je dovoleno 250 diváků, v prvním pak 500. Ale opravdu nepředpokládám, že by do konce března došlo na první stupeň,“ míní šéf Draků.

„Na rovinu se přiznám, že mě taková situace nebaví a bere síly. Hokej vlastně hrajeme sami pro sebe, když na stadión nemohou žádní fanoušci, dokonce ani sponzoři klubu. K čemu to je, když je hala úplně prázdná. Nyní tak všechno dělám jen kvůli tomu, aby hráči, kustod a trenér měli práci,“ říká otevřeně Vladimír Velčovský.

„Jsem v začarovaném kruhu, v jedoucím vlaku, ze kterého nemohu vystoupit. Kdybych uvažoval o tom, že z Chance ligy letos odstoupíme, znehodnotím tím celou soutěž a další rok bychom navíc museli začít na úrovni kraje. Je to nezáviděníhodná situace a ty zmiňované finanční ztráty klubu nikdo nezaplatí. Cílem je jednoznačně přežít a nebýt po sezóně v moc velkém mínusu. Pokud to takto bude pokračovat, tak ale v mínusu skončíme. Po sezóně se tedy musíme znovu nějak nadechnout, abychom mohli příští rok Chance ligu vůbec hrát,“ doplňuje záhy.

Aktuálním soupeřem Draků v nedávno oživené soutěži jsou hokejisté Sokolova, kteří vinou koronaviru museli v minulém týdnu odložit hned tři duely Chance ligy, úterní klání se Šumperkem by však mělo proběhnout podle plánu.

„Situaci jsem s nimi kvůli tomu samozřejmě řešil a přišla mi odpověď, že s úterním utkáním už počítají a máme přijet,“ konstatoval závěrem Vladimír Velčovský.